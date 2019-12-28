CHP Tezkereye hayır diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye destek vermeyeceğini söyledi.

Gazetecilerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Lideri, "Askerimizin kanının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Libya'ya göndermek doğru değil derken, "Türkiye savaşmak için değil,tarafları barıştırmak için orada olmalı." diye de ekledi.

CHP Liderinin gündeminde Kanal İstanbul Projesi de vardı. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul Projesi civarındaki arazileri kim aldı? diye sordu, proje için İstanbul'u yok etme projesi ifadelerini kullandı.

"Erdoğan 'Ekrem Bey bizi ikna etsin,' demiş" ifadelerini kullanan CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın randevu vermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibini de yanına alarak Cumhurbaşkanına Kanal İstanbul Projesinin olumsuz yanlarını anlatabileceğini söyledi.