CHP Tezkereye hayır diyecek
|28 Aralık 2019 22:46
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye destek vermeyeceğini söyledi.
Gazetecilerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Lideri, "Askerimizin kanının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Libya'ya göndermek doğru değil derken, "Türkiye savaşmak için değil,tarafları barıştırmak için orada olmalı." diye de ekledi.
CHP Liderinin gündeminde Kanal İstanbul Projesi de vardı. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul Projesi civarındaki arazileri kim aldı? diye sordu, proje için İstanbul'u yok etme projesi ifadelerini kullandı.
"Erdoğan 'Ekrem Bey bizi ikna etsin,' demiş" ifadelerini kullanan CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın randevu vermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibini de yanına alarak Cumhurbaşkanına Kanal İstanbul Projesinin olumsuz yanlarını anlatabileceğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|29 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Aralık 2019 00:04
|İlk tank 2021 yılında banttan inecek
28 Aralık 2019 23:40
|Antalya'da bedava halı için birbirlerini ezdiler
28 Aralık 2019 22:34
|Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti
28 Aralık 2019 22:13
|Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
28 Aralık 2019 22:08
|İBB'de Kanal İstanbul'a olumlu görüş veren bir müdür daha görevden alındı
28 Aralık 2019 21:17
|İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
28 Aralık 2019 20:34
|Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi
28 Aralık 2019 20:16
|AK Parti'de kongre süreci başladı... İşte dikkat çeken başlıklar
28 Aralık 2019 20:00
|Org.Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu
28 Aralık 2019 19:56