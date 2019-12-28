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MİT'in yeni binası hizmete açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yeni yılla birlikte "Kale bina" olarak adlandırılan yeni ana karargah binasına taşınıyor. Binanın açılışı yeni yılın ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.
 28 Aralık 2019 22:51
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MİT'in yeni binası hizmete açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın kale gibi korunan yeni yerleşkesi resmen hizmete başlıyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta yapımı tamamlanan yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre 6 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez yeni binanın açılışını gerçekleştirecek.

MİT'in ana karargah binası 1970'li yıllardan beri Yenimahalle'de hizmet veriyordu.

Ancak yıllar içerisinde ihtiyaçları karşılamamaya ve sivil yerleşim yerlerinin ortasında kalmaya başladı.

Bunun üzerine Ankara'nın batı ilçeleriden Etimesgut'ta yeni ana karargah binasının yapımı planlandı ve inşaat aşamasına geçildi.

"Kale bina" en son teknolojik sistemlerle ve özellikle dinlemelere karşı önleyici sistemlerle donatıldı.

Korunaklı arazi üzerine yatay mimaride inşa edilen karargahta ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı bir bölüm ve ayrıca bir VIP havalimanı yer alıyor.

Şehrin merkezinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının da kısa süre sonra bu araziye taşınması bekleniyor.
CNN Türk
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