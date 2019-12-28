Otobüste yangın söndürme sistemleri zorunluluğu

Son dönemde sık görülen şehirlerarası otobüs yangınlarına karşı otomatik yangın söndürme sistemleri kullanılmaya başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının otomotiv sanayinin uluslararası entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen yeni düzenlemeleri arasında, otobüslerde otomatik söndürme sistemi kullanılması zorunluluğu da yer alıyor.

Aktif ve pasif güvenlik sistemlerine ilişkin düzenlemeler yapılan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni üretilecek otobüslerde yangınların çıkış anında önlenmesi, can ve mal güvenliğinin azami ölçüde sağlanması hedefleniyor. Bunun için otomatik algılama ve alarm sistemlerine ek olarak otomatik yangın söndürme sistemleri de zorunlu tutuldu.

Yapılan değişikliklerle trafikte araç ve yolcu güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra düşük emisyon seviyesi de hedeflendi. Düzenlemeler, 60 gün sonra yürürlüğe girecek.