1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da ilçe müftülük binasında yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı.
 28 Aralık 2019 23:03
Yazdır
Antalya'da ilçe müftülük binasında yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sırasında binada Kur'an Kursu eğitimi gören 21 öğrenci, bahçede yangının söndürülmesini beklerken ders çalışmaya devam etti.

Yangın, Yeni Mahalle 421. Sokak'ta bulunan Kemer İlçe Müdürlüğünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müftülük kompleksinin lojman bölümünde, prize ara kablo ile mini fırın bağlanması nedeniyle, ara kablolardan yayılan elektrik aleve dönüşerek bir koltuğu tutuşturdu. Olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Müftülük çalışanları ve gelen itfaiye ekibi binada öğrenim gören Kur'an Kursu öğrencilerini ve lojmandakileri bahçeye çıkararak, soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında ders çalışmaya devam eden öğrenciler ise daha sonra yurda yerleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnternette 'teknik servisim' yazdı, onlarca kişiyi dolandırdı
28 Aralık 2019 23:34		 Çiftlikte patronunu öldürmüştü... Gerçek ortaya çıktı
28 Aralık 2019 20:46
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı
28 Aralık 2019 20:28		 Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
28 Aralık 2019 20:04
Gazeteci Murat İde'ye saldırı
28 Aralık 2019 19:59		 Ücretli hattan kaçak arama yapanlar yakalandı
28 Aralık 2019 19:51
Kavgada silahla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 17:36		 Eşinin dövdüğü kadını polis kurtardı; zanlı serbest kaldı
28 Aralık 2019 16:48
12 yaşındaki çocuk darp edilip, sokağa atıldı
28 Aralık 2019 16:36		 Tokat'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuktan 4 yıldır haber yok
28 Aralık 2019 16:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak
29 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anı kurtarmak 1
2020 diyanet bütçesi 2
kendini ifade edemediğini hissetmek 2
Başı sıkışınca dua etmek 4
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
mektup yazmak 4
kar tatili 4
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 4
Farid farjad 2
26.12.2019 asgari ücretin belinlenmesi 3
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam