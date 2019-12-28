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Mermi kalbini parçaladı, hayata tutunmayı başardı

Kahramanmaraş'ta kaza kurşunu ile kalbi iki yerinden zarar gören ve hastanede de iki kez kalbi duran çocuk, doktorların başarılı operasyonuyla yeniden hayata tutundu.
 28 Aralık 2019 23:22
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Mermi kalbini parçaladı, hayata tutunmayı başardı

Kahramanmaraş'ta kaza kurşunu ile kalbi iki yerinden zarar gören ve hastanede de iki kez kalbi duran çocuk, doktorların başarılı operasyonuyla yeniden hayata tutundu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşıyla sokakta vakit geçiren Hasan Boydak'ın (13) arkadaşının elindeki 'tek saçma' diye tabir edilen tüfek bir anda ateş aldı. Tüfeğin mermisi Hasan'ın sol göğsünden girip kalbinin iki yerinden zarar görmesine neden oldu. Olay sonrası Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Boydak, acil servis bölümünde kalbi iki kez durunca doktorlar tarafından ameliyata alındı.

Hasan'ın göğüs kemiğinin kesilip kalbinin zarar gören yerlerinin onarıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyleyen Kalp Damar Cerrahı Dr. Ercan Servet, "Hasan hastaneye geldiğinde kalbi durmuştu. Arkadaşlar kalbini çalıştırdı ancak bir kere daha durdu kalbi ve biz de acilen ameliyata aldık. Ameliyat sırasında göğüs kemiğini kesip, kalp zarını açıp pıhtıları boşalttık. Kalbinin iki yerinde hasar vardı ve hasarları onardık daha sonra servise aldık. İnşallah yakın zamanda da taburcu edeceğiz. 5 gün içinde artık ayaklanıp gezebilecek seviyeye geldi. Ateşli silahlı yaralanan bir çocuğun kurtulması güzel bir olay bizim için" diye konuştu.

Arkadaşı tarafından kazayla vurulduğunu söyleyen Hasan Boydak ise, "Arkadaşımın silahı tutukluk yapmış ve eli de tetikteydi, bir anda patladı silah ve mermi benim kalbime geldi. İlk önce kendimi iyi hissetmedim 5-6 saniye sonra yürüdüm. Arkadaşım söyledi kanamam olduğunu ve çok şükür burada doktorlarımızın sayesinde ayaktayım" diye konuştu.

Doktorlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden baba Sinan Boydak ise, "Arkadaşlarıyla sokakta oynarken, çocukta tek saçma dedikleri tüfek varmış ve kazayla silahı patlatınca oğlumun göğsüne isabet etmiş. Hemen biz ambulansla hastaneye kaldırdık ve burada da güzel bir ilgi alaka ile yardımcı oldular. Biz bu ameliyat için başka bir şehre gitmekten kurtulduk ve herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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