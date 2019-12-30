MEB; liselerdeki öğrenci artışına dair alınması gereken tedbirleri açıkladı

"Gelecek yıl liselere kaydolacak öğrenci yüzde 50 artacak, peki çözüm yolları nelerdir?" başlıklı haberimizde; "Liselere Giriş Sınavına giren öğrenci sayısı 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçiş nedeniyle hem 6 yaşındakilerin hem de 7 yaşındakilerin ilkokula başlaması nedeniyle bu öğrencilerinde gelecek yıl liseye başlayacağından dolayı 2020'de şimdi 8. sınıftan mezun olacak öğrenci sayısı yüzde 50 artışla 1.2 milyondan bu yıl 1.8 milyona çıkacak. Peki çözüm yolları nelerdir?" sorusuna cevap aramıştık.

Çözüm olarakta; "Dersliklerde, öğrenci kontenjanları arttırılmalı. Fen liselerinde 30, Anadolu'da 34 öğrenci sınırı, bu yıla özel 40 kişiye çıkarılmasıyla lise Kontenjanlarını yüzde 33 arttırılabilir. Kapasitelerinin çok altında kalan okulları eğitim bölgesindeki aynı türdeki okullarla birleştirerek, buradan açığa çıkan fiziki mekanları o eğitim bölgesinde hangi okul türü için derslik ihtiyacı var ise o okullarımıza tahsis edilmesiyle yani, sınıfları boş okulların Anadolu lisesine dönüştürülmesiyle bu sorun çözülecektir." açıklamalarında bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 20.12.2019 tarih, 25460557 sayılı ve "Ortaöğretime Geçiş Süreci İş ve İşlemler" konulu yazılarıyla bu sorunu gündemine alarak aşağıdaki hususlarda çalışma yapılmasını yetkililerden istedi.

1- Okullarımız bünyesinde açık olarak görünen sınıf ve şubelerin içerisinde aktif veya pasif durumda kayıtlı herhangi bir öğrenci bulunmaması halinde sınıf ve şube silme işlemlerinin e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden okul idarelerince; "e-Okul Kuram İşlemleri / Şube İşlemleri / Şube Ekle" ekranı kullanılarak tamamen silinmesi, içerisinde aktif öğrenci bulunmayıp pasif durumda kayıtlı öğrenci bulunan şubelerin ise belirtilen ekran üzerinden sadece kapalı durama getirilmesi,

2- Genel Müdürlüğümüze bağlı okul binalarında, aynı ya da başka tür okullardan geçici/sürekli olarak eğitim öğretim yapanlar ile ikili öğretim yapan okullarımıza ait bilgilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile MEİS modülüne girilmesi ve ekte yer alan forma işlenerek 2020 Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

3- 2019-2020 öğretim yılında sınavlı ve sınavsız ortaöğretim kuramlarının hazırlık ve 9 uncu sınıf kontenjanlarının artırılmasına yönelik herhangi bir talepte bulunulmaması, mevcut boş kapasitenin 2020-2021 öğretim yılı için belirlenecek kontenjanlarda kullanılması,

4- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul, özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını tamamlayacak öğrenci sayısındaki artış dikkate alınarak okul ve derslik kapasitelerinin en üst seviyede öğrenci yerleştirilecek şekilde planlanması,

işte o yazı,

Bu yazının 4.maddesine göre MEB; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kontenjan belirleme" başlıklı 25. maddesi 1. fıkrası (b) benindeki; "(1) Ortaöğretim kurumlarında; b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkan ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40'a kadar artırılabilir." hükümlerindeki öğrenci sayıları 40 öğrenciye kadar artırılabilir" hükmünü kullanarak kontenjanları artıracaktır.

Ahmet KANDEMİR