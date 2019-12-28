İnternette 'teknik servisim' yazdı, onlarca kişiyi dolandırdı
|28 Aralık 2019 23:34
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Manisa'da kurduğu internet sitesi üzerinden kendisini beyaz eşya servisi olarak tanıtarak vatandaşları tamir vaadiyle dolandıran bir şüpheli Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışması sonrası yakayı ele verdi.
Manisa'da kurduğu internet sitesi üzerinden kendisini beyaz eşya servisi olarak tanıtan bir kişi onlarca vatandaşı tamir vaadiyle dolandırdı. Profesyonelleri aratmayacak nitelikte internet sitesi kuran şüpheli Deniz L., buradaki telefondan kendisine ulaşan müşterilerin evlerine giderek bakım ücreti adı altında para topladı. Vatandaşların evlerindeki beyaz eşyayı tamir etmeden para toplayan Deniz L., dolandırıcı olduğunun anlaşılması üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne ihbar edildi. Gelen ihbarlar üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kurduğu internet sitesiyle kendisini pek çok beyaz eşya firmasının "Ege Bölgesi Teknik Servisi" olarak tanıtan Deniz L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Herhangi bir ustalık belgesi ya da ruhsatı olmayan Deniz L.'nin internette kendisini kurumsal bir firma gibi tanıtıp, arama motoruna reklam verdiği, bu yolla kendisine ulaşan 10'dan fazla müştekiden yaklaşık 15 bin lira tamir ve yedek parça ücreti alıp kayıplara karıştığı belirlendi.
Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, müşteri gibi arayıp ulaştığı Deniz L.'yi gözaltına aldı.
Deniz L. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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