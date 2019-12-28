İlk tank 2021 yılında banttan inecek
|28 Aralık 2019 23:40
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ilk tankın 2021 yılında banttan ineceği müjdesini verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Üniversitesinde düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' programına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz burada yaptığı açıklamada ilk tankın 2021 yılında banttan ineceği müjdesini verdi.
Yavuz, "Çok uzun süredir partinin kurulduğundan beri siyaset yapıyorum. Buradan da bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında mayıs ayı içerisinde ilk tank Sakarya'da banttan inecek ve her ay ondan sonra 6 tane tank üretilmiş olacak. Ayda 6 tane tank üretilmiş olacak. İnşallah 2022 yılında da yerli otomobilimiz üretilmeye başlanacak. Kanal İstanbul'uyla, nükleer santrallerimizle ve sporcularımızla Türkiye bir marka ülke haline gelecek inşallah.
Şimdi de öyle ama daha bir başka bir marka ülkeye dönüşeceğiz her alanda. O huzurlu güzellikler içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sizlerin katkılarıyla hep beraber yeni heyecanlara yolculuk yapacağız" dedi.
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