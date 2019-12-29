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Gıdalara trafik ışığı modeli

Vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmayla gıdanın içeriğini renklerden öğrenecek
 29 Aralık 2019 07:01
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Gıdalara trafik ışığı modeli

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, obeziteyle mücadele kapsamında hazırlamış olduğu trafik ışığı modeli yeni yılda devreye giriyor. Artık, sıvı ya da katı olarak satışa sunulan ambalajlı gıdalarda, yer alan yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz oranları sarı, yeşil ve kırmızı gibi renkli etiketle belirtilecek.

Renkli etiketleme kuralları, içecekler ve katı gıdalar için iki farklı şekilde olacak. Katı ve sıvı gıdalarda, kişinin günlük tüketebileceği miktarlara göre referans alım değerleri, düşük orta ve yüksek olmak üzere üç kriterde olacak. Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz yönünden düşük ürünlerde yeşil, orta ürünlerde açık sarı yüksek ürünlerde ise kırmızı renkler kullanılacak. Yüksek kriter belirlenirken yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz besin ögeleri için referans alım oranının yüzde 25'inden fazla olması gerekecek.

Katı bir gıdanın her 100 gramında 1,5 gramdan fazla tuz varsa kırmızı renk, 12 gram yağ varsa sarı renk, 4,6 gram şeker varsa yeşil renk etiket kullanılacak. Yağ, şeker ve tuz gibi besin ögelerinin gıdanın bileşiminde yer almaması durumunda renklendirme yapılmayacak.

ALERJEN BİLGİSİ OLACAK

Taze meyve ve sebze, balık için zorunlu etiket bilgileri de belirlenecek. Taze meyve ve sebze etiketlerinde zorunlu bilgi olarak ürünün adı ve varsa çeşidi, menşe bilgisi yer alacak. İşlem görmüş ya da herhangi bir gıda katkı maddesiyle kaplanmış (mumlanmış) olması durumunda ise alerjen bilgisi, izlenebilirliğin sağlanması amacıyla gıda işletmecisine ait iletişim bilgileri bulunacak.

Hazır ambalajlı olmayan taze balık ve balıkçılık ürünlerinin etiketinde, ürünün bilimsel literatürlerde geçen resmi adı veya alışılagelen adı, üretim metodu (çiftlik, tatlı su, deniz gibi), menşe bilgisi ve gıda işletmecisine ait iletişim bilgiler olacak. Balığın çözülmüş olarak piyasaya arz edilmesi durumunda "Çözündürülmüştür, tekrar dondurmayınız" ifadesi kolayca görülebilecek şekilde tüketiciye sunulacak.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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