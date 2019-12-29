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Libya için 'acil' tezkere

Libya'da yaşanan gelişmelerden sonra, TBMM'nin 2 Ocak'ta olağanüstü toplanarak, tezkereyi çıkarması bekleniyor. AK Parti, bütün milletvekillerini Ankara'ya çağırdı
 29 Aralık 2019 06:50
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Libya için 'acil' tezkere

Libya'da yaşanan iç savaşın şiddetlenmesi ile birlikte, Türkiye'nin bu ülkeye TSK unsurlarını gönderebilmesi için gerekli olan 'yetki tezkeresine' ilişkin süreç de hızlandırıldı. Daha önce, yurtdışına asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin 7 Ocak'tan sonra TBMM'de görüşüleceği belirtilmişti. Ancak, Libya'da yaşanan gelişmelerden sonra, TBMM'nin 2 Ocak'ta olağanüstü toplanarak, tezkereyi çıkarması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, 21 Aralık'ta Libya ile Türkiye arasında askeri ve güvenlik alanında işbirliği yapılmasını öngören mutabakat muhtırasını kabul ettikten sonra, çalışmalarına 7 Ocak'a kadar ara vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz hafta içinde Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 8 veya 9 Ocak'ta TBMM'de görüşebileceğini açıklamıştı. Ancak, son birkaç günde Libya'da Hafter güçlerinin saldırılarını şiddetlendirmesi ve Trablus'ta gerginliğin artması üzerine TSK unsurlarının acil olarak bu ülkeye gitmesi gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilgili bakanlar ve AK Parti yönetimi ile yaptığı görüşmelerde, Meclis'in 7 Ocak'tan önce toplanması ihtimali değerlendirildi. Bunun üzerine, Libya'ya asker gönderme tezkeresinin yarın TBMM'ye sunulması, Genel Kurul'daki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü yapılması gündeme geldi.

VEKİLLERE MESAJ GİTTİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da, tezkere konusunda yaşanan süreçle ilgili milletvekillerine gece yarısı 'Acil bir bilgilendirme' notu gönderdi. AK Parti milletvekillerine gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00'te toplanması ihtimali söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederim. Programın kesinleşmesi halinde nihai bilgilendirme ayrıca Pazartesi günü yapılacaktır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Ara verme veya tatilde TBMM Genel Kurulunun toplanabilmesi için, 120 milletvekillinin imzası, Meclis Başkanı veya Cumhurbaşkanının doğrudan toplantıya çağırması gerekiyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi, 'Acil durumlar için daha önceden milletvekillerinden aldığı imzaları' hazır bekletiliyor. AK Parti kaynakları, olağanüstü toplantı için hangi yolun kullanılacağına henüz karar verilmediğini ancak Meclis Başkanının toplantıya çağırması formülünün ağırlık kazandığını dile getirdi.

ELLER TETİKTE BEKLİYOR

Tezkere çıktıktan sonra, hazırlıkları tamamlanan TSK unsurları Libya'ya gidecek. Askeri kaynaklar önceki gün, "Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır" açıklamasını yapmıştı. Hava, deniz ve kara unsurlarının yanı sıra, 'Özel kuvvetlerden' oluşan bir ekibin de Libya'da görevlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin, istihbarat alanında Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı istihbarat birimleri ile ortak çalışmalar yürüteceği belirtildi

MUHALEFET PARTİLERİNE BİLGİ

AK Parti grup yöneticileri, tezkere ile ilgili süreç konusunda hem MHP'yi hem de muhalefet partilerinin temsilcilerini bilgilendirdi. Muhalefete Meclis'in olağanüstü toplanmasının gündeme geldiği bilgisi verilirken, bu toplantının 2 Ocak'ta yapılmasının planlandığı iletildi. CHP, İYİ Parti ve HDP; Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Libya konusunda muhalefet liderlerine bilgi verecek.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
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