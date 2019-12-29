Yeni yılla yeni vergiler hayatımıza giriyor

Vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

Kağıt ortamında verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunlu olacak. Muhtasar ve aylık prim hizmet beyannameleri yılbaşından itibaren birleştirilecek. Öte yandan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre de 31 Aralık'ta dolacak.

Ayrıca yeni yıl ile birlikte;

¥ Otel, misafirhane, pansiyon, tatil köyleri, kamping alanları Nisan 2020'den itibaren konaklama vergisine tabi olacak.

¥ Değerli konut vergisinin yeniden düzenlenmesi beklenirken dijital mecralardaki her türlü reklam hizmetlerinden vergi alınacak.

¥ Ressam, heykeltıraş ve yazar gibi eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

¥ Hakemlere ödenen ücretler ile sporcu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.