1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması

Beyoğlu'nda turistlerden zorla yüksek hesap aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 32 kişinin ifadeleri üzerine 20 polis ve 2 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı
 29 Aralık 2019 08:46
Yazdır
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması

İSTANBUL Beyoğlu'ndaki restoran ve gece kulüplerine giden turistler, kendilerine çıkarılan yüksek hesaba itiraz ettikleri için darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu.

Başvurular üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. 4.5 ay süren çalışmada çeteden 25'i turist 28 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri, ilçede görevli bazı polis ve bekçilere verdikleri rüşvet karşılığında faaliyetlerinin görmezden gelindiğini öne sürerek, 20 polis ve 2 bekçinin isimlerini soruşturmayı yürüten polislere verdi.

Polis ve bekçiler sorgularının ardından emniyetten ayrılırken, haklarında idari soruşturma da başlatıldı.

Operasyonda 32 kişi gözaltına alınmış, 23'ü tutuklanmıştı.

Çetin AYDIN
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversitede taciz iddiası... İnceleme başlatıldı
26 Aralık 2019 12:55		 'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma
24 Aralık 2019 21:38
Yeni hizmet alımına itiraz etti, Ardahan'a sürüldü
23 Aralık 2019 08:36		 Aygün'ün Mansur Yavaş iddiasına müfettiş görevlendirildi
21 Aralık 2019 15:06
HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı
21 Aralık 2019 08:31		 Kaymakam, huzur bozan komiser yardımcısını görevden aldı
18 Aralık 2019 09:57
3 HDP'li 1 CHP'li belediye başkanı görevden alındı
18 Aralık 2019 08:06		 Kumpas ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı
14 Aralık 2019 10:17
Kantinler denetimsiz öğretmenler bilgisiz!
12 Aralık 2019 07:55		 Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan sürücüye ceza
11 Aralık 2019 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:28 - Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor10:23 - Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu10:19 - Elektrik kesme-bağlama bedeli belli oldu10:15 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor10:10 - Yılbaşında güvenliği 317 bin polis ve jandarma sağlayacak10:07 - Elektriği en çok bu saatte tükettik09:56 - Bakan Akar'dan, Libya tezkeresi açıklaması09:51 - Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor09:48 - İnternet alışverişlerinde siber saldırıya dikkat09:31 - Çalışanların molası kaç saat? Yargıtay karar verdi
09:27 - Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor09:25 - Kayseri'de 122 farklı ulustan 100 bin göçmen yaşıyor09:21 - Yarış dronu ile Türkiye'yi tanıttı09:15 - Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı09:03 - Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor08:51 - Sürücüler dikkat...Bu yollarda çalışma var08:46 - Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması08:30 - Kutuda hayat...Can taşıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Dünya gördü onlar görmedi
2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
Doğru işin arkasında 82 milyon durur
Yeni yılla yeni vergiler hayatımıza giriyor
Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak
29 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Çalışanların molası kaç saat? Yargıtay karar verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her güzel şeyin bitmesi 6
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
antalyasporlu nicholas 1
ıspanaklı börek 1
kendini ifade edemediğini hissetmek 1
çok konuşma 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
işte türkiye'nin otomobili 5
görüşmek üzere 2
Farid farjad 2
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam