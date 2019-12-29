Sürücüler dikkat...Bu yollarda çalışma var
|29 Aralık 2019 08:51
|Yazdır
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometresindeki Güllük Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Karapınar-Ereğli yolunun 33-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 14-20, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Dağı geçidi trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım her iki yönde trafiğe açık olan Ovit tünellerinden sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elektriği en çok bu saatte tükettik
29 Aralık 2019 10:07
|Yarış dronu ile Türkiye'yi tanıttı
29 Aralık 2019 09:21
|Kutuda hayat...Can taşıyorlar
29 Aralık 2019 08:30
|Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
29 Aralık 2019 08:10
|Doğru işin arkasında 82 milyon durur
29 Aralık 2019 08:00
|2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
29 Aralık 2019 06:30
|Mermi kalbini parçaladı, hayata tutunmayı başardı
28 Aralık 2019 23:22
|İBB'den işten çıkarılanlar eylemlerine devam ediyor
28 Aralık 2019 22:23
|Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı
28 Aralık 2019 22:18
|Kanser olan tıp öğrencisi: Umudum sizdeyse umut olun
28 Aralık 2019 21:11