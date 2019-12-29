İnternet alışverişlerinde siber saldırıya dikkat

İnternet alışverişlerinin arttığı dönemlerde siber saldırıların ve dolandırıcıların da arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Online alışverişlerin arttığı dönemlerde vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılık vakaları da artıyor. İnternette alışveriş trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar siber dolandırıcılar için adeta bir fırsat niteliğinde. Sahte mesajlar ve bağlantılı linklerle vatandaşlar siteye yönlendirilip çeşitli yollarla banka hesapları veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu tür siber saldırılara karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı" dedi.

İnternet alışverişlerindeki siber saldırılara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı dönemlerinde gıda, kozmetik, tekstil, ayakkabı ve hediyelik eşya gibi alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden yapılıyor. Bu dönemlerde yapılan online alışverişlerde siber saldırılara karşı çok dikkatli olunmalı. Vatandaşların kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber saldırganlar marka değeri yüksek web sitelerini birebir kopyalayarak çeşitli dolandırıcılık yöntemleri geliştiriyorlar. Sanal kimlik avı yöntemi ile vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. Tuzağa düşmemek için vatandaşlarımız abartılı kampanya ve tekliflere kesinlikle itibar etmemeli. Reklam amaçlı sahte mesajlara ve şüphe edilen bağlantılı linklere tıklanmamalı. Piyasa değerinin çok altında ürün satan internet sitelerine şüpheyle yaklaşılmalı. Öte yandan ödeme seçeneği olarak kapıda ödeme yöntemi tercih edilmesi daha sağlıklı olur" diye konuştu.

"Güvenli alışveriş bilinci kazandırılmalı"

Yanıltıcı internet sitelerinin denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "İnternet ortamındaki dolandırıcılığın önüne geçilmesi için bilinçlenme, farkındalık ve eğitim büyük bir önem taşıyor. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Kurumsal ve 3D Secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli. Toplumda e-ticaret farkındalığı geliştirmek adına kamu spotları oluşturulmalı. Okul çağından başlayarak çocuklarımıza güvenli e-ticaretin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verilmeli. İhtiyaç fazlası ürün satın almaya yönlendiren ve yanıltıcı alışveriş reklamları sunan internet siteleri mutlaka denetlenmeli. Öte yandan internet sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılık yöntemlerine karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli" şeklinde konuştu.