1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik kesme-bağlama bedeli belli oldu

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020'de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş oldu. Elektrik kesme-bağlama bedeli alçak gerilim için 37 lira 30 kuruş, orta gerilim için 189 lira 80 kuruş olarak belirlendi
 29 Aralık 2019 10:19
Yazdır
Elektrik kesme-bağlama bedeli belli oldu

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020'de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2020'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş olurken, kombi için geçerli güvence bedeli 563 lira 90 kuruş, konutlardaki doğal gaz sobası için geçerli güvence bedeli 503 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 268 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, kurul tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi ve ticarethane abone grubu için 93 lira 70 kuruş, mesken aboneleri için 33 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16 lira 50 kuruş ve tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer aboneler için 44 lira 50 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK tarafından 2020'de geçerli olacak elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 37 lira 30 kuruş ve orta gerilim için 189 lira 80 kuruş olması kararlaştırıldı.

Diğer yandan, 2020'de 10 kilovat ve altı çatı ve cephe güneş enerjisi sistemleri kurulumu için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay bedeli 126 lira 90 kuruş, proje kabul bedeli ise 168 lira 10 kuruş oldu.

Ayrıca, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), üçüncü tarife uygulama dönemi 2020-2022 olarak belirlendi. Bu kapsamda, BOTAŞ'ın 2020 yılı yatırım tavanının 754 milyon 116 bin 406 lira, 2021 yılı yatırım tavanının 1 milyar 152 milyon 83 bin 349 lira ve 2022 yılı yatırım tavanının da 640 milyon 263 bin lira olması kararlaştırıldı.

EPDK tarafından Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2020 yılı sistem kullanım gelir tavanı ise 13 milyar 445 milyon 933 bin 259 lira olarak belirlenirken, TEİAŞ'ın bu dönemdeki sistem işletim gelir tavanı ise 1 milyar 563 milyon 939 bin 153 lira oldu.

Kurul tarafından 2020 için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti de megavatsaat başına 89 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşında güvenliği 317 bin polis ve jandarma sağlayacak
29 Aralık 2019 10:10		 Yeni yılla yeni vergiler hayatımıza giriyor
29 Aralık 2019 07:30
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
29 Aralık 2019 07:10		 Gıdalara trafik ışığı modeli
29 Aralık 2019 07:01
'Açık Kapı' vatandaşın çözüm adresi oldu
28 Aralık 2019 23:28		 Sigortalı olmak sosyal yardım almaya engel midir?
28 Aralık 2019 23:16
Otobüste yangın söndürme sistemleri zorunluluğu
28 Aralık 2019 22:57		 MİT'in yeni binası hizmete açılıyor
28 Aralık 2019 22:51
Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza
28 Aralık 2019 21:48		 Doçentlik unvanı geri verildi
28 Aralık 2019 20:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:33 - Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı10:28 - Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor10:23 - Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu10:19 - Elektrik kesme-bağlama bedeli belli oldu10:15 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor10:10 - Yılbaşında güvenliği 317 bin polis ve jandarma sağlayacak10:07 - Elektriği en çok bu saatte tükettik09:56 - Bakan Akar'dan, Libya tezkeresi açıklaması09:51 - Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor09:48 - İnternet alışverişlerinde siber saldırıya dikkat
09:31 - Çalışanların molası kaç saat? Yargıtay karar verdi09:27 - Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor09:25 - Kayseri'de 122 farklı ulustan 100 bin göçmen yaşıyor09:21 - Yarış dronu ile Türkiye'yi tanıttı09:15 - Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı09:03 - Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor08:51 - Sürücüler dikkat...Bu yollarda çalışma var08:46 - Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Dünya gördü onlar görmedi
2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
Doğru işin arkasında 82 milyon durur
Yeni yılla yeni vergiler hayatımıza giriyor
Aralık ayı öğrenci nakil işlemleri 30 Aralıkta tamamlanacak
29 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Çalışanların molası kaç saat? Yargıtay karar verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini ifade edemediğini hissetmek 1
ıspanaklı börek 1
kendine bile itiraf edememek 3
2020 diyanet bütçesi 2
meclis açılınca ilk işimiz,libya için tezkere getirmek olacak 1
İşçilerimizi enflasyona ezdirmedik 2
enceladus 2
Sana layık kul olamadık 2
Erişimin engellenmesi hak ihlali sayıldı 2
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kastamonu Tosya Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Antalya Manavgat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 15 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam