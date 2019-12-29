Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi, onlarca kişi hastaneye koştu
|29 Aralık 2019 10:46
|Yazdır
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde onlarca kişi, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Vatandaşlar tedavi altına alınırken, doktorlar hastaların yedikleri tatlıdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruyor.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde onlarca vatandaş, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti nedeni ile hastanelerin acil servis bölümüne koştu. Vatandaşların yapılan tetkiklerinde zehirlendikleri belirlendi. Hastaların tedavilerine kısa sürede başlanırken, görevliler tarafından vatandaşlara ne yedikleri soruldu. Vak'aların çoğunun tatlı yediklerini söylemesi üzerine doktorlar, zehirlenme olaylarının tatlıdan kaynaklanma ihtimali üzerinde durmaya başladı.
Hastanelere sabah saatlerine kadar vak'alar gelmeye devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' açıklaması
29 Aralık 2019 13:47
|Başkentte toplu taşıma araçları ülke nüfusundan 4 kat fazla yolcu taşıdı
29 Aralık 2019 13:36
|İstanbul için 'turuncu' uyarı
29 Aralık 2019 13:30
|Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
29 Aralık 2019 13:08
|Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı
29 Aralık 2019 12:16
|Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
29 Aralık 2019 10:33
|Bu helva sadece kış mevsiminde yapılıyor
29 Aralık 2019 10:28
|Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
29 Aralık 2019 10:23
|Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor
29 Aralık 2019 10:15
|Doğu'da 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
29 Aralık 2019 09:51