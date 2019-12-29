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Tasfiyelik araçlara ilgi arttı, hasılat ikiye katlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı
 29 Aralık 2019 11:39
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Tasfiyelik araçlara ilgi arttı, hasılat ikiye katlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini, bu faaliyetler çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların yeniden ekonomiye kazandırılması ve devlete gelir sağlanması amacıyla satışa sunulduğunu söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirdikleri mobil uygulamalar gibi farklı platformlar sayesinde e-hale uygulamalarını daha kullanıcı dostu ve ulaşılabilir hale getirdiklerini ifade eden Pekcan, böylelikle sisteme katılan kişi sayısının arttığını, rekabetin güçlendiğini ve elde edilen gelirde büyük artışlar sağlandığını bildirdi.

Pekcan, e-ihale sistemi üzerinden bu yıl geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla toplam 367 milyon liralık eşya ve araç satışı gerçekleştirildiği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç (adet bazında yüzde 68 artış) satışı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza olan ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı. Ayrıca aynı dönemde bekletilmeyecek ve ihraç şartıyla satılan eşyalar da dahil 4 bin 289 eşya grubunun satışını gerçekleştirerek, yaklaşık 102 milyon lira hasılat sağladık."

Pekcan, satışlara ilişkin vergiler de dahil olmak üzere Bakanlığın döner sermayesi tarafından kamuya aktarılan tutarın bu yıl 445 milyon lira olduğunu aktardı.

- e-ihale kullanıcısı 755 bin oldu

e-ihale sistemine yönelik tanıtım faaliyetleri sonucu geçen yıl 80 bin olan kullanıcı sayısının bu yıl 9 kat artarak 755 bine ulaştığını ifade eden Pekcan, böylelikle rekabetin güçlendiğini, hem alıcıların bu sistemden memnun kaldığını hem de sağlanan gelirin arttığını dile getirdi.

Pekcan, bugüne kadar gerçekleşen ihalelerde tasfiyelik eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'inin ilk ihalede satıldığına işaret ederek, böylelikle eşyanın ekonomik değerini yitirmeden yeniden ekonomiye kazandırıldığını anlattı.

e-ihale sistemiyle vatandaşların ihaleye girmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtları ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Pekcan, kişilerin internet ve mobil uygulama üzerinden araç ve eşyayı inceleyebildiğini, ayrıca ihalesi yapılan eşya ve aracı ihale süresince yerinde de görebildiğini söyledi.

- e-ihale sistemi nasıl işliyor?

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler e-ihale sistemine ücretsiz üye olabiliyor. Katılımcılar ihale için verilmiş en yüksek iki teklifi anlık görebiliyor. İhaleler 3 gün sitede ilan ediliyor, bu sürenin sonundaki 3 iş günü içinde teklif verilebiliyor. Hem ilan hem teklif verme süresince eşya yerinde görülebiliyor.

Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı 7 gün içinde eşya bedelini ödeyerek 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.

Sisteme www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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