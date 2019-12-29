Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
|29 Aralık 2019 11:55
|Yazdır
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Körfez ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.T, E.İ. ve S.E.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 117'nci gününde
28 Aralık 2019 13:54
|Somali'deki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 11:58
|İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş
28 Aralık 2019 11:30
|Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
28 Aralık 2019 11:12
|Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı
28 Aralık 2019 09:53
|Öldürülen terörist AK Partili üyenin katillerinden biri çıktı
28 Aralık 2019 08:58
|FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar 24 Ocak'ta
27 Aralık 2019 20:53
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar çıktı
27 Aralık 2019 19:55
|Adana'da FETÖ'den 1 sanığa ceza, 8 sanığa beraat
27 Aralık 2019 18:27
|Eski sağlık çalışanına FETÖ'den hapis cezası
27 Aralık 2019 18:22