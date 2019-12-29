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Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet Baysal'ın geliştirdiği, travmatik dental yaralanmalarda, tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği indeks "Eden Baysal Dental Travma İndeksi" adıyla dünya literatürüne girdi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Eden ile öğrencisi Baysal'ı çalışmaları nedeniyle tebrik etti
 29 Aralık 2019 12:08
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Türk bilim insanlarının adı diş hekimliği literatürüne girdi

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile 4. sınıf öğrencisi Mehmet Baysal'ın geliştirdiği, travmatik dental yaralanmalarda, tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği indeks "Eden Baysal Dental Travma İndeksi" adıyla dünya literatürüne girdi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Eden ile öğrencisi Baysal'ı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarıyla adlarını dünya literatürüne yazdıran EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden ile öğrencisi Mehmet Baysal'ı ziyaret etti. Rektör Budak, çalışmalarıyla ilgili Prof. Dr. Eden'den bilgi aldı. Travmatik dental yaralanmaların diş hekimliğinin nadir acil durumlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eden, dental travma vak'alarının çocuk diş hekimleri, cerrahlar ve endodontistler gibi pek çok uzmanlık dalı ve serbest hekimlerin mutlaka müdahale etmesi ve bu nedenle de öğrenmesi gereken temel konulardan biri olduğuna dikkat çekti. Söz konusu acil durumda doğru teşhis ve kayıtların tutulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Eden, "Literatürde bugüne kadar çeşitli şekillerde sınıflamalar yapılmış olmasına rağmen tedaviyi yönlendiren bilgilerin kaydedildiği bir indeks bulunmuyordu. Bu anlamda bir ilk olan 'Eden Baysal Dental Travma İndeksi' kolay ve hızlı şekilde dental yaralanmanın etkilediği dokulardaki hasarı kaydetmeye olanak sağlayan bir araç olarak ortaya çıktı" dedi.

Dünya literatürüne girdi

Amerika, Avusturalya, Brezilya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İsveç, İrlanda, Japonya, Şili ve Türkiye'den değerli isimlerin, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olan indeksin anlaşılırlığı ve uygulanabilirliği konusunda fikir birliğine vardığını söyleyen Prof. Dr. Eden, çalışmalara ait bulguların Uluslararası Dental Travmatoloji Dergisi'nin son sayısında yayınlanarak dünya literatürüne girdiğini kaydetti. Geliştirdikleri indeksinin en önemli özelliğinin travma sonrası diş sert ve yumuşak dokularındaki birden fazla dokuyu ilgilendiren hasarın kaydına olanak sağlaması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Eden, "Ayrıca tedavi planlamasında son derece etkili olan dişin gelişim durumunun da kaydı yapılıyor. Buna ek olarak çevre dokulardaki kemik hasarı da kaydediliyor. İndeks sayesinde tedavi planlaması bu faktörlerin değerlendirilmesiyle kolaylıkla oluşturulmuş oluyor. İndeks, pek çok karmaşık bilginin standart bir şekilde kaydının yapılmasını sağlayarak, klinisyenlerin çok kolay şekilde tedavi planlamasını yapmasına olanak sağlamış olacak" diye konuştu.

"Gurur duyuyoruz"

Egeli akademisyenlerin yaptığı akademik çalışmalarla yalnızca Türkiye'de değil dünyada da kendilerinden söz ettirdiğini vurgulayan Rektör Budak, "Güçlü akademik kadromuz, özellikle araştırma üniversitesi olma hedeflerimize ulaşmada büyük önem taşıyan ciddi çalışmalara imza atıyor. Ece Eden Hocamız ve öğrencimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ege Üniversitesi öğrencileri, henüz öğrenciyken bile donanımlı akademisyenlerimizin desteğiyle isimlerini bilim camiasında duyurabiliyor. Böyle çalışmaları daha sık görmek istiyoruz. Bu anlamda çalışmalar yürüten hocalarımız ve öğrencilerinin her zaman yanındayız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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