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81 ilde 'huzur' uygulaması...1320 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 1320 kişi yakalandı.
 29 Aralık 2019 12:30
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81 ilde 'huzur' uygulaması...1320 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yılbaşı öncesi eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur (2019-7)" uygulamasında aranan 1320 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, stratejik oneme sahip 5 bin 27 noktada yapılan uygulamaya 70 bin 232 personel ile 260 dedektör köpeği katıldı.

Uygulamada 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi, 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. İşlem yapılan 756 iş yerinden 5'i kapatıldı.

Ayrıca 767 bin 266 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1320 kişi yakalandı, 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp da bulundu.

- 1198 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

1198 kişiye adli ve idari işlemin yapıldığı ve 244 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, 219 bin 582 araç kontrol edildi. İşlem yapılan 5 bin 120'i araçtan 1052'si trafikten men edildi, aranan 176 araç da bulundu.

Uygulamada ruhsatı bulunmayan 25 tabanca, 38 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici ve delici alet, 1 gram kokain, 6 bin 93 gram esrar, 31 gram eroin, 37,3 gram bonzai, 1241 gram metanfetamin, 266 ecstasy, 268 sentetik ecza, 1500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 dolu makaron, 61 bin 400 boş makaron, 194 kilogram kıyılmış tütün, 300 gram nargile tütünü ve 60 bin sigara filtresi elde edildi.

Ayrıca 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 86 litre etil alkol, 4 bin 620 içki şişesi, 774 içki kiti ve aroması ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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