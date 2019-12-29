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Kışın yüz felcinden korunmanın basit yolları

Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, soğuk havalarda yüz felci vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Kışın saçlarımızı iyi kurutmalı, terli olarak soğuk esinti almamalı ve atkı-bere ile kendimizi korumalıyız. Yüz felciyle karşılaşıldığında en kısa zamanda hastaneye başvurmalıyız" dedi.
 29 Aralık 2019 12:39
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Kışın yüz felcinden korunmanın basit yolları

Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, soğuk havalarda yüz felci vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Kışın saçlarımızı iyi kurutmalı, terli olarak soğuk esinti almamalı ve atkı-bere ile kendimizi korumalıyız. Yüz felciyle karşılaşıldığında en kısa zamanda hastaneye başvurmalıyız" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, kışın artış gösteren yüz felcine ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dereköy, yüz felcinin kolayca fark edildiğini belirterek, "Yüz felci, tıpta fasiyal sinir adını alan ve yüzdeki mimik kaslarının çalışması dahil önemli işlevleri olan sinirin fonksiyonunu çoklukla tek taraflı olarak kaybetmesidir. Böylece yüzdeki mimik kaslarının uygun olarak kasılamaması sonucu diğer yüz yarısına göre asimetrik, kaymış ve çarpık bir yüz görünümü ortaya çıkar. Kişinin yüzünde aniden gelişebilen bu estetik kayıp, hasta ve çevresinde büyük bir endişe ile karşılanır. Yaşam kalitesi düşen hasta felçli tarafta gözünü kırpamaz, kapayamaz, kaşını kaldıramaz ve yemek yerken ya da içerken güçlük çeker. Güldüğü veya dişlerini gösterdiği zaman çarpıklık daha çok belirgin hale gelir" ifadelerini kullandı.

Kadınlar risk altında

Yüz felcinin pek çok nedeni bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Dereköy, şu bilgileri paylaştı: "Bağışıklığın düştüğü durumlarda, şeker hastalığında, yorgunluk ve stres dönemlerinde daha çok karşımıza çıkar. Gebeliğin son aylarında karşılaşılabilir. Daha çok genç yetişkinlerde görülürken kadın cinste hafifçe daha sık oranda izlenir. Toplumda sık olarak karşılaşılan ve periferik yüz felci olarak adlandırılan tipin nedeni belirsizdir. Ancak virüsler, orta kulak enfeksiyonları, bazı kanserler, travmalar da bu felce yol açabilir. Soğuk ve esintili havanın yüz felcinin ortaya çıkışında sıklıkla rol oynadığı düşünülür. Araç içinde açık camla esintiye maruz kalan sürücülerde rastlandığı için şoför felci adı da verilir. Terli olarak veya kurutulmamış ıslak saçla bir esintiye ya da klima-vantilatöre maruziyetle ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Erken müdahale önemli

Prof. Dr. Dereköy, soğuk ve esintili hava ortamının felcin ortaya çıkmasına katkı verdiğine de değinerek, şunlara dikkat çekti: "Yüz siniri hemen kulak kepçesi arka alt bölümünden yüzün orta hattına doğru dağıldığı için sinirin anatomik olarak yüzeysel seyir ettiği hastalarda bir oran artışına rastlanır. Kışın özellikle yüz bölgesi soğuk ve esintili bir ortamlarda uzun süre kalmayı gerektiren yaşam koşullarında etkili olur. Böyle ortamlarda saçlarımızı iyi kurutmalı, terli olarak soğuk esinti almamalı ve atkı ve bere ile kendimizi korumalıyız. Böyle bir felçle karşılaşıldığında en kısa zamanda hastaneye başvurmak gerekir. Yüzde bir felç durumu olduğu için hastalarımız sinir hastalıkları ile ilgili bir bölüme başvurur. Ancak bu hastalıkla en çok kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahları ilgilenir. Hızla tedaviye başlamak hastalığın iyileşmesi için önemlidir. İlaç ve bazı önlemlerle tedavi uygulanırken, bazı hastaların tedavisinde cerrahi girişim gerektirebilir. Geç kalınırsa yüzde estetiği bozan geri dönüşsüz sekellerle karşılaşılabilir."
İhlas Haber Ajansı
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