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Sanatçı Murat Kekilli'den, 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı

Sanatçı Murat Kekilli: "İster 'şaheser' ister 'çalışma' desinler, adını nasıl zikrettiğiniz önemli değil ama bence Devrim'i saymazsak ilk yerli arabamız. Türkiye için çok büyük bir atılımdır ve her kesimin bu büyük atılımı sahiplenmesi, gurur duyması gerekir. Bu tür eserlerin partisi olmaz. Bunlar ulusaldır ve partiler üstüdür
 29 Aralık 2019 12:41
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Sanatçı Murat Kekilli'den, 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak "Türkiye'nin Otomobili"ne yeni şarkısıyla destek verdi.

Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aç gözlerini, şöyle bir bak / Toprağına, suyuna, havasına bak / Ay-yıldız düşmüş üstüne / Türkiyem ayağa kalk" sözleriyle dikkati çeken şarkısını, 7 yıl kadar önce bestelediğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasıyla büyük bir sevinç yaşayan halkın, milli ve beraberlik duygularına tercüman olacağını ve bütünleştireceğini söyledi.

Şarkının daha çok marş özelliklerine sahip olduğunu ve sadece bir dörtlüğünü kullandığını ifade eden Kekilli, şarkının tamamını daha ilerleyen zamanlarda kullanılacağını dile getirerek, "İnsanlardan, beklediğimizin çok üzerinde güzel tepkiler geldi. Şarkının bütününü merak ediyorlar, onu da 2022'de arabamız tamamlanınca dinleyeceğiz." şekilde konuştu.

Kekilli, Türkiye'nin otomobil ile gerçekleştirdiği atılımla ilgili çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların kültüründe doğdum-büyüm, bu topraklara, halkımıza, insanımıza, milletime, vatanıma çok şey borçluyum. Bu topraklarda yeşerdim ve teveccüh gördüm, bu nedenle bu topraklarda herhangi birinin yaptığı güzel bir şey toplumun bir bireyi olarak bana da sirayet ediyor. Ülkemde olan her güzel şeyden mutlu oluyor ve gurur duyuyorum. İlk tepkilerim her zaman olumludur. Yani ilk tepkim optimisttir, pesimist değildir. Güzel bir şeyler olduğunu hissettiğimde arkasında olumsuzluk aramam 'Ülkemde güzel şeyler oluyor' diye bakarım. Bu bakış sadece yakın çevremizi değil genel olarak toplumu da olumlu motive eder ve iyiliğin-güzelliğin yayılmasına evrensel nedenler oluşturur. Ülkemizde güzel gelişmeleri takdir etmeli, desteklemeliyiz. Çünkü bu ülke hepimizin ülkesi."

Murat Kekilli, "Arabaya ister 'şaheser' ister 'çalışma' desinler, adını nasıl zikrettiğiniz önemli değil ama bence Devrim'i saymazsak ilk yerli arabamız, Türkiye için çok büyük bir atılımdır ve her kesimin bu büyük atılımı sahiplenmesi, gurur duyması gerekir. Bu tür eserlerin partisi olmaz. Bunlar ulusaldır ve partiler üstüdür. Türkiye'nin otomobilinin ülkem için büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Türkiye'nin Otomobili'ni aldığımda içinde Ertaş, Karaca ve Manço dinleyeceğim"

Kekilli, Türkiye'de çok farklı kültürlerin olduğunu ve Türk milletinin asırlardan beri hep birlikte yaşayan bu kültürü benimsediğini anımsatarak, "Herkes benim gibi düşünmeyecek elbette. İçimizde çok farklı düşünen insanlarımız da var ama bu ülke adına olağanüstü bir çalışma yapıldığında (bir katma değer eser ortaya çıktığında) tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi milli bir ruh ortaya çıkıyor, bütün dost ülkelere ve ülkemize hayırlı olsun. Bu ruh ile hepimiz birleşiyoruz. Türkiye'nin Otomobili de çok güzel bir atılım olduğu için yine tüm halkımızın takdirini ve beğenisini hakkıyla almıştır. Bütün dost ülkeleri ve Türkiye'yi birleştirebilecek bir gelişme olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:

"Emniyet kemerimizi bağlayıp, uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın. Ben de onur ve gururla, aşk ve şevkle, Türkiye'mizin otomobilini almak için sıraya girip bekleyeceğim. Ölmez de sağ kalırsam ve Allah nasip ederse mutlaka yerli ve milli aracımızı almak istiyorum. İnsanlar sosyal medyadan yazmış, 'Yerli arabamızı alıp, içinde bangır bangır şarkını dinleyeceğim' diye. Beni mahcup ve onore ediyorlar. Yerli arabamızın en beğendiğim rengi kırmızı oldu. Kırmızı renkli yerli otomobilimizi aldığım zaman da içinde Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço şarkılarını dinleyeceğim çünkü bu sanatçılar da bizim kültürümüzün doğurduğu hocalarımız ve ustalarımızdı."

Kekilli, Türkiye'de bayram havası estiren Türkiye'nin Otomobili ile ilgili herkesin çok mutlu olduğunu belirterek, sözlerini, "Ülkemizde birleştiren, buluşturan ve hep birlikte bayram havası yaşadığımız konularda hemfikir olmak çok önemlidir. Lütfen bari bu konularda siyasetten uzak duralım. Otomobilin yapımı aşamasında emek veren herkesi tebrik ediyorum. Allah muvaffakiyetler versin, çok mutlu olduk ve çok gururlandık. Yerli aracımızın yanı sıra savunma sanayi atılımlarımızı ve ülkemizi kalkındıracak bütün gelişmeler, siyaset üstüdür ve tartışmaya açık değildir. Allah ülkemize güç kuvvet versin." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
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