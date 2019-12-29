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Savunmada 2020'yi Aksungur açacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Yılbaşı veya ocak sonu itibarıyla Türkiye bunu kullanmaya başlayacak"- "(İnsansız hava aracı Aksungur) 750 kilogram taşıyor. Türkiye 200 kilogram taşıma kapasiteli 'Anka'larla da çok iş gördü. Aksungur daha da yetenekli
 29 Aralık 2019 12:59
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Savunmada 2020'yi Aksungur açacak

Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, 2019'un şirket için "bereketli" bir yıl olduğunu söyledi.

Birçok projede belirli bir yol aldıklarını belirten Kotil, "Bir önceki yıla göre ciroda dolar bazında yüzde 40 büyüme var. Şirkete 1000'e yakın mühendis, 1000'e yakın teknisyen kazandırdık. İşimiz ve projemiz çok. Şirketimizi getirmek istediğimiz 10 milyar dolarlık ciro ve proje aşamasındaki ürünlerin bitişi var. 1 yılda ne kadar yol alınabilirse aldık." dedi.

Şirketin yürüttüğü projelere değinen Kotil, şu bilgileri verdi:

"Milli Muharip Uçak iyi gidiyor. Uzun soluklu bir proje, 2 yıl sonra PDR'sini (Ön Tasarım Gözden Geçirme-Preliminary Design Review) bitireceğiz. Uçağın hemen hemen her şeyine karar verilecek. Bundan sonra mühendisler çok detay çalışmalar yapıp imalata başlayacaklar. İlk uçuşu 2026'da. Gökbey'i 29 Ekim 2021'de teslim ediyoruz, sonrasında seri üretime başlayacağız. Şu anda sertifika uçuşları yapılıyor. Gökbey 12 kişi taşıyor, cephe gerisinde ve sivil amaçlı kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı, jandarma, kara ve hava kuvvetlerinde ihtiyaçları giderecek. Yurt dışından da talepler var. Atak-2, Rusya ve ABD'den sonra bu klastaki en etkili helikopterler arasında yer alacak. İlk uçuşuna 3 yıl var. Hürjet'i 2022'de uçurmak istiyoruz. 2020'de projelerde daha fazla yol almayı hedefliyoruz."

- 2020 sonrası vizyon: Özgün ürünlerin bitirilmesi

Temel Kotil, bunun yanında Atak helikopteri ve Hürkuş uçağı üretimlerinin sürdüğünü, Airbus ve Boeing'e konsolide 1 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi. Bunların artmasının söz konusu olduğunu ifade eden Kotil, 2020 ve sonrasındaki vizyonlarını ağırlıklı olarak "özgün ürünlerin bitirilmesinin" oluşturduğunu dile getirdi.

Temel eğitim uçağı Hürkuş üzerinde iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Kotil, "Önümüzdeki aylarda envantere girer diye bekliyoruz. Aslında her şey bir öğrenme sürecidir. Anka için aşağı yukarı 10 yılımız geçti ama Aksungur 18 ayda bitti. Gökbey, Atak'tan edindiğimiz tecrübe üzerinde oturuyor. Atak-2 de Gökbey'in tecrübesi üzerine oturacak." diye konuştu.

Kotil, yürüttükleri projelerle 10 yıl sonra Türkiye'yi hem ihracatta hem özgün hava araçlarının kullanımı anlamında mutlu eder bir noktaya geleceklerini söyledi.

- "Aksungur çok iyi satacak bir ürün"

Son dönemde geliştirdikleri Aksungur'un çok iyi satacak bir ürün olduğunu vurgulayan Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aracımız 750 kilogram taşıyor. Türkiye 200 kilogram taşıma kapasiteli 'Anka'larla da çok iş gördü. Aksungur daha da yetenekli. Radar koyabiliyorsunuz, daha büyük kamera koyabiliyorsunuz. Aksungur'u ülkemizdeki kullanıcılara vereceğiz. Yılbaşı veya ocak sonu itibarıyla Türkiye bunu kullanmaya başlayacak."

Aksungur'u öz kaynaklarıyla yaptıklarına dikkati çeken Kotil, devletin böyle bir ürünü finanse etmesinin çok önemli olduğunu, Atak-2, Gökbey ve Milli Muharip Uçak projelerinin bu şekilde sürdüğünü bildirdi.

Prototipi yapmanın işin zor ve eziyetli kısmı olduğunu dile getiren Kotil, şunları kaydetti:

"Para kazandıran seri üretim. Devlet sipariş versin, biz parayı buluruz problem değil. Önemli olan sipariş. Devlet önce prototipi yaptırıyor, sonra sipariş veriyor. Gökbey'deki durumumuz bu, teşekkür ediyoruz. Aksungur bizim için çok pahalı bir ürün değildi. Anka'nın üzerine konulduğu için çok ucuza geldi. Devletin prototipi yaptırması tamam ama 100 tane Gökbey siparişi varsa biz o parayı buluruz."

Kotil, 2021'de başka özgün ürünlerinin de olacağını ifade etti.

- Geniş faydalı yük opsiyonu

Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek.

Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek.

Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilecek.
Anadolu Ajansı
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