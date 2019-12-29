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Doktor ve sağlık ekibinin zamanında müdahalesi hayat kurtardı

Yalova'da, gittiği aile sağlığı merkezinde sıra beklerken kalp krizi geçiren kadına doktor ve sağlık ekibince acil müdahale uygulandı
 29 Aralık 2019 13:03
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Doktor ve sağlık ekibinin zamanında müdahalesi hayat kurtardı

Yalova'da aile sağlığı merkezinde sıranın kendisine gelmesini beklerken kalp krizi geçiren iki çocuk annesi 47 yaşındaki kadın, doktor ve sağlık çalışanlarının 25 dakikalık müdahalesiyle hayata tutundu.

Süleymanbey Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Behiye Güven, hasta muayenesi sırasında güvenlik kamerasından dışarıda sıra bekleyen bir kadının fenalaştığını gördü.

Kadının oturduğu sandalyede göğsünü tutarak yere doğru kayması üzerine odasından çıkan Güven, bu kişiye müdahale etti.

Güven, solunumu ve kalp atışları duran hastaya meslektaşları ve sağlık personelinin yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri de kısa sürede aile sağlığı merkezine geldi.

S.S'nin hayata bağlanması için Güven ve diğer sağlık çalışanları 25 dakika boyunca mücadele etti. Yaşam belirtileri 10 dakika kaybolan S.S'nin kalbi yoğun müdahaleyle tekrar atmaya başladı. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaldırıldığı hastanede 15 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen S.S, Güven ve mesai arkadaşlarına ziyarette bulunup teşekkür etti.

- Hayat kurtarmanın mutluluğu

Dr. Behiye Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıllık meslek hayatında acil servisler dahil çeşitli yerlerde görev yaptığını söyledi.

Acil servis doktorluğu yapmış olmanın avantajını kalp krizi geçiren hastası S.S'de yaşadığını dile getiren Güven, şöyle devam etti:

"İlk başta görüntüsü tipik epilepsi şeklindeydi. Orada çok hızlı düşünmek zorundasınız. Epilepsi de olmayabilirdi. İlaç zehirlenmesi ya da kafa içindeki bir kitleden olabileceğini çok hızlı düşünüyorsunuz. O anda yandaki hastanın da yardımıyla onu yere yatırdım. Bu sırada bir hemşiremize 112'yi aramasını, diğerlerine damar yolu açmasını ve ihtiyaç olan malzemeleri getirmelerini söyledim. Hepimiz birden ekip olarak hareket ettik."

Hastanın hayatının çok ince bir çizgide seyrettiğini vurgulayan Güven, 25 dakika süren başarılı bir müdahaleyle, nabız atışları duran S.S'nin kendine geldiğini anlattı.

Müdahale sırasında hastanın yaşam belirtilerinin kaybolduğunu aktaran Dr. Güven, "Kalp masajı, elektroşok, adrenalin gibi diğer iğnelerle hastamıza 10 dakika kadar bu şekilde müdahale etmeye devam ettik. Hasta kendine geldi ve Yalova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gönderdik. Orada yapılan tetkikte hastamızın burada kısa süre de olsa kalp krizi geçirdiği anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımdan taburcu edildikten sonra hastanın eşi ile kendilerine gelerek teşekkür ettiğini söyleyen Güven, bunun kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Hastanın kalp krizini evinde veya dışarıda başka bir yerde yaşamadığı için şanslı olduğunu ifade eden Güven, "Dışarıda yaşamış olsaydı şansı çok düşüktü. Evde yalnız olsaydı çok düşüktü. Buradaki müdahalede solunumunu, kalbinin ritmini alamasaydık, bunlara dikkat etmeseydik hasta vefat ederdi." dedi.

Güven, birini hayata döndürmenin büyük bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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