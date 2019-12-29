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Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' açıklaması

Büyükçekmece Kaymakamlığı: Kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini engelleyecek herhangi bir talimat ve uyarı söz konusu olmamıştır
 29 Aralık 2019 13:47
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Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' açıklaması

Büyükçekmece Kaymakamlığı, "Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmalarını yasakladı." iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, basında yer alan bazı haber ve yorumlarda, bir siyasi parti temsilcisinin "Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmalarını yasakladı." şeklinde gerçek dışı iddialar nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nun 23 Aralık'ta vatandaşın görüş ve önerilerine açıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşımız bu kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, Dilekçe Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre iletebilmektedir. Dilekçe Kanununa göre şikayet, görüş ve öneriler, şahsen veya kanuni temsilci aracılığıyla, yetkili makamlara ve yazılı başvuru yoluyla yapılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız taleplerini içeren yazılı başvurularını sadece İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapabilmektedirler. Ancak ilçemizdeki bazı mahalle muhtarlarının, 'vatandaşlarımızın yukarıda açıklanan kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini içeren dilekçeleri doğrudan muhtarlıklarına verebileceklerini, kendilerinin bu dilekçeleri toplu olarak İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ileteceklerini' ifade ederek, mahalle sakinlerini yönlendirmeye çalıştıkları yönünde Kaymakamlığımıza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna ilişkin vatandaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri doğrudan İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilmektedir."

Muhtarlıkların bu kapsamda "dilekçe kabul etmek ve toplu dilekçe sunmak" gibi herhangi bir görevi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerinin sağlıklı bir şekilde yetkili kuruma ulaşması, başvuru sahipleri açısından oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve vatandaşlarımız arasında muhtemel bir huzursuzluğa neden olunmaması için, muhtarlarımız ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirilmiştir. Gerçek dışı açıklama ve haberlerde iddia edildiği gibi Kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini engelleyecek herhangi bir talimat ve uyarı söz konusu olmamıştır."
Anadolu Ajansı
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