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BBP Genel Başkanı Destici'den Libya tezkeresine destek

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bu hafta TBMM'de oylaması yapılacak. BBP, bu anlaşmanın ve kararın arkasındadır, TBMM'de destek vererek, 'Evet' diyecektir
 29 Aralık 2019 14:49
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BBP Genel Başkanı Destici'den Libya tezkeresine destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de oylaması yapılacak olan Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini bildirdi.

Destici, partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sivilleri hedef alan YPG/PKK terör örgütünün, Barış Pınarı Harekatı sayesinde Türkiye sınırlarından uzaklaştırıldığını anlatan Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve destek verenlere teşekkür etti.

Destici, dış devletler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinin dışında kalan bölgelerde ise terör örgütünün desteklendiğini belirterek, ABD ve Rusya'nın Türkiye ile yaptıkları mutabakat ve müzakerelere sadık kalmadığını savundu.

Türkiye'nin hem kendi hem de Kıbrıs'ın haklarını Akdeniz'de savunduğunu vurgulayan Destici, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasına dikkati çekti.

Destici, "Türkiye, uluslararası kuruluşlar tarafından, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tanınan hükümetiyle anlaşma yaptı ama bunu hazmedemediler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazıları başta olmak üzere bir takım ülkeler Türkiye için 'Bu anlaşma bizi bağlamaz' dedi. Kendi yaptıkları anlaşmalar kabul ediliyorsa Türkiye ile Libya'nın yaptığı anlaşma da bal gibi kabul edilmelidir. Çünkü biz de bu dünyanın bir ülkesiyiz ve BM'nin bir üyesiyiz. İsrail'in, Mısır'ın kendi aralarında yaptıkları mutabakatlar nasıl uluslararası kuruluşları bağlıyorsa bizim Libya ile yaptığımız anlaşma da bağlar. Bağlamaz diyenler kendine çeki düzen versinler." dedi.

- "BBP, bu anlaşmanın ve kararın arkasındadır"

Türkiye'nin Libya ile yaptığı askeri iş birliğine destek verdiklerini açıklayan Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Libya'nın anlaşması bize hazımsızlık eden ülkeleri adeta çıldırttı. Hadi onları anlıyoruz çıldırdılar, HDP'yi de anlıyoruz PKK'nın siyası uzantısı. Peki CHP ve İyi Parti'ye ne oluyor? Libya ile yaptığımız güvenlik ve askeri anlaşmaya mecliste 'Hayır' dediler. Peki biz Libya ile bu anlaşmayı yapmayıp da ne yapacaktık? Alternatif söyleyin ey CHP ve İyi Parti, Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için ne yapacak? Yunanistan'ın, Mısır'ın, İsrail'in kapısına mı gidecek? Nereye gidecek? Türkiye en doğrusunu yaptı ve Libya ile anlaşma imzaladı. Buna 'Hayır' demek Türk milletinin ve devletinin çıkarlarına 'Hayır' demektir, daha ilerisini söylemiyorum. Biz 'Evet' dedik yine 'Evet' diyeceğiz. Önümüzdeki hafta Libya ile yaptığımız iş birliğinin gereği olarak Libya'ya destek vereceğiz. Hem havadan hem karadan hem de denizden destek vereceğiz. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bu hafta TBMM'de oylaması yapılacak. BBP, bu anlaşmanın ve kararın arkasındadır, TBMM'de destek vererek 'Evet' diyecektir."

Destici, yeni açıklanan asgari ücreti ise yetersiz bulduklarını ve ücretin bütçeye göre artırılması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ile Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'un da birer konuşma yaptığı program daha sonra basına kapalı devam etti.
Anadolu Ajansı
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