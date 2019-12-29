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Genel müdür aldı eline fırçayı ve tüm okulu boyadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ilkokulun badana ihtiyacını öğrenen İzmir'deki bir firmanın genel müdürü ve fabrika işçileri kolları sıvayarak okulu boyadı. Boya malzemelerini alan firmanın genel müdürü Muharrem Çalışkan okulun boyanmasına da bizzat katıldı
 29 Aralık 2019 14:53
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Genel müdür aldı eline fırçayı ve tüm okulu boyadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ilkokulun badana ihtiyacını öğrenen İzmir'deki bir firmanın genel müdürü ve fabrika işçileri kolları sıvayarak okulu boyadı. Boya malzemelerini alan firmanın genel müdürü Muharrem Çalışkan okulun boyanmasına da bizzat katıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir firmada Genel Müdür olan Muharrem Çalışkan ve aynı fabrikanın işçileri, gönüllü olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İhsan Erturgut İlkokulunu boyadı.

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bulunan İhsan Erturgut İlkokulu Müdürü Fatih Adıgüzel, bir arkadaşı aracılığı ile tanıştığı, askeri zırhlı araç fabrikasında Genel Müdür olan Muharrem Çalışkan'dan okullarında bulunan iki sınıfın boyanması için destek istedi. Genel Müdür Çalışkan, Adıgüzel'in talebini geri çevirmeyerek, fabrikada çalışan gönüllü işçilerle birlikte mesai çıkışlarında geldikleri okulun tamamını boyadı. 'Sadece 2 sınıf olmaz burada okuyan her öğrenci bizimde evladımız diyerek' eline badana fırçasını alan Çalışkan ve ekibi okulu baştan aşağı boyadı.

Okulda yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Genel Müdür Muharrem Çalışkan, "Hepimiz toprak olacaksak, bir karış toprak alacağım diye uğraşmaya gerek yok. Bu tür işlerle gönül kazanmak lazım. Turgutlu'da bir kaç okula elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Kızımın öğretmeni, İhsan Erturgut İlkokulunda özel bir sınıf yapılacağını ve bir iki sınıfın boyanması için yardım istedi. Okul müdürümüz ile buluşarak, elimizden ne gelirse yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Hocam '2 tane sınıfı boyar mısınız' dedi, bizde 2 tane boyayamayız, bu çocukların hepsi bizim; yapmışken komple sınıfları, okulların içini, öğretmenler odasını, müdür odasına kadar komple boyayalım ve tertemiz teslim edelim diye düşündük. Arkadaşlarımla beraber akşamları okula gelerek, elimizden geldiğince boyuyoruz. Boyayı şimdi bitirmek üzereyiz. İnşallah burayı yarın hocamıza teslim edip sağ salim buradan ayrılacağız. Ben ve arkadaşlarım gönüllü olarak bunu yapıyoruz. Bizim para diye bir derdimiz yok. Hepimiz toprak olacaksak, bir karış toprak alacağım diye uğraşmaya gerek yok. Önce hizmet diyerek boş vakitlerimizde, kahvehanelerde yada başka yerlerde vakit geçireceğimize bu tür işlerle hem biz, hemde başkalarını mutlu edelim istiyoruz. İnşallah hayırlı bir iş yapıyoruzdur. Hocalarımızda beğendilerse ne mutlu bize" dedi.

İhsan Erturgut İlkokulu Müdürü Fatih Adıgüzel ise, "Bir arkadaşımızın vasıtası ile Muharrem beyle tanıştık ve 'İki sınıfımızı boyaya bilir misiniz?' diye ricada bulunduk. Muharrem bey de 'Hayır, iki sınıfı boyayamam' dedi. Böyle bir cevap alınca 'O zaman bir sınıfı boyayın' dedik. Muharrem bey de 'Hayır ben boyamış iken bütün okulu boyarım' dedi. Gerçekten de bütün okulumuzu boyadı. Muharrem beye teşekkür ediyorum, yapmış olduğu büyük bir gönül işi" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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