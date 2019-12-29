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Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 29 Aralık 2019 14:56
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Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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