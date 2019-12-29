Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|29 Aralık 2019 14:56
|Yazdır
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı
29 Aralık 2019 16:48
|Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi
29 Aralık 2019 16:23
|40 odalı mağara, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor
29 Aralık 2019 15:30
|Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı
29 Aralık 2019 15:26
|Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
29 Aralık 2019 14:45
|Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: Kaşarlı patates
29 Aralık 2019 14:41
|Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' açıklaması
29 Aralık 2019 13:47
|Başkentte toplu taşıma araçları ülke nüfusundan 4 kat fazla yolcu taşıdı
29 Aralık 2019 13:36
|İstanbul için 'turuncu' uyarı
29 Aralık 2019 13:30
|Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
29 Aralık 2019 13:08