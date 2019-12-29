1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor
 29 Aralık 2019 15:02
Yazdır
Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, çok kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve fırtınanın bu gece saatlerinden itibaren yurdun çeşitli kesimlerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde "kar" uyarısı

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

- Denizlerde fırtına bekleniyor

Denizlerde de fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50 ile 75 kilometre hızında) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre hızında) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, Antalya Körfezi'nde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in acı günü
29 Aralık 2019 16:33		 Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı
29 Aralık 2019 16:18
Memleketine vefa için kilimleri kitaplaştırdı
29 Aralık 2019 16:14		 Boş dairesini 'üretim tesisi'ne dönüştürdü
29 Aralık 2019 16:06
Sosyal medyadan 1250 öğrenciyi ısıttılar
29 Aralık 2019 15:38		 Genel müdür aldı eline fırçayı ve tüm okulu boyadı
29 Aralık 2019 14:53
Altın değil...Kilosu 600 TL'den satılıyor
29 Aralık 2019 14:26		 'Yeni YÖK'ün 2019 mesaisi yeni ve yenilikçi çalışmalarla geçti
29 Aralık 2019 14:11
Doktor ve sağlık ekibinin zamanında müdahalesi hayat kurtardı
29 Aralık 2019 13:03		 Severek yaptıkları mesleklerini duyan irkiliyor
29 Aralık 2019 12:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Vakıflar 1. Bölge Müdürü: Restorasyonda hata yok16:48 - Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı16:43 - Bakan Pakdemirli'den köpek katliamına ilişkin açıklama16:38 - Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti16:33 - Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in acı günü16:28 - Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi16:23 - Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi16:18 - Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı16:14 - Memleketine vefa için kilimleri kitaplaştırdı16:10 - Emekli polisin tavukları Arap sofralarını süslüyor
16:06 - Boş dairesini 'üretim tesisi'ne dönüştürdü16:02 - Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında15:58 - 'Somali'nin yardım çağrısına tereddütsüz yanıt verildi'15:54 - Hak-İş Başkanı: Ben burada bir jest göremiyorum15:50 - AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?15:46 - Din görevlilerine 'İzci Liderliği Temel Kursu' verildi15:44 - Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma15:42 - Somali'de yaralanan 16 kişi Türkiye'ye getiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
Dünya gördü onlar görmedi
Yeni yılda hayatımıza girecek yeni vergiler
'Yediemin deposunda kayıp un' davasında icra memuruna ceza
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
Doğru işin arkasında 82 milyon durur
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıspanaklı börek 1
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 1
antalyasporlu nicholas 1
tuzla buz olmak 1
Başı sıkışınca dua etmek 3
işte türkiye'nin otomobili 4
Farid farjad 2
yasak 1
blue bells 2
2020 diyanet bütçesi 2
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam