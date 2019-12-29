1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Ben prensip itibarıyla askerimiz hiç gitmesin demiyorum. Çok ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım. Ani bir kararla ortaya çıkılmaması lazım"
 29 Aralık 2019 15:10
Yazdır
Karamollaoğlu'ndan Libya tezkeresi değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin "Ben prensip itibarıyla askerimiz hiç gitmesin demiyorum. Çok ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım. Ani bir kararla ortaya çıkılmaması lazım. " dedi.

Karamollaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Toplantı Salonu'nda düzenlenen partisinin Gaziantep 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri genel kurul toplantılarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin gündeminin son günlerde yerli otomobille çok meşgul olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Elbette bizim yerli otomobilimiz yapılsın, kesinlikle karşı çıkmayız. Ama diyoruz ki siz bu gidişatla bu otomobili bile inşa edemezsiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin Libya ile önemli bir anlaşma yaptığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Evet Libya ile bir anlaşma yapıldı. Doğru bir anlaşma oldu. Akdeniz'de elimizden gitmekte olan bir parça yeniden yerine oturdu. Şimdi bizden askeri destek istiyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Bütünüyle karşı çıkıyor değilim şahsen. Bizim Ergenekon ve arkasından 15 Temmuz vesilesiyle ordumuzda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir de bedelli askerlik geldi. Askerlik gücümüz ne yazık ki zayıfladı. Bunu söylemekten hicap ediyorum ama sen gidip orada özel kuvvetler kuracakmışsın. ÖSO'yu Libya'ya götürecek. Yahu adı üzerinde Özgür Suriye Ordusu. Sen bunu Libya'ya götürmeye kalkarsan bu ne manaya gelir. Sen Suriye'deki muhalifleri fiilen kendi adamın gibi beslemiş, eğitmiş ve donatmış olursun. Bunu görün hiç olmazsa. Orada akan kanı her damlasında hesap verirsiniz Allah katında. Bedava mı zannediyorsun sen bu işleri. Ben prensip itibarıyla askerimiz hiç gitmesin demiyorum. Çok ama çok stratejik bir karar veriliyor. Bunun özellikle askerler tarafından enine boyuna müzakere edilmesi lazım. Ani bir kararla ortaya çıkılmaması lazım."

Karamollaoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin kendilerine göre yanlış olduğunu ve desteklemediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vakıflar 1. Bölge Müdürü: Restorasyonda hata yok
29 Aralık 2019 16:53		 Bakan Pakdemirli'den köpek katliamına ilişkin açıklama
29 Aralık 2019 16:43
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
29 Aralık 2019 16:02		 'Somali'nin yardım çağrısına tereddütsüz yanıt verildi'
29 Aralık 2019 15:58
AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?
29 Aralık 2019 15:50		 Somali'de yaralanan 16 kişi Türkiye'ye getiriliyor
29 Aralık 2019 15:42
BBP Genel Başkanı Destici'den Libya tezkeresine destek
29 Aralık 2019 14:49		 'Libya'ya asker gönderme işine negatif bakıyoruz'
29 Aralık 2019 14:13
'2020'de terör örgütü PKK'nın adını tarihten silin'
29 Aralık 2019 13:43		 Erdoğan ve Merkel, telefonda Libya'yı görüşecek
29 Aralık 2019 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Vakıflar 1. Bölge Müdürü: Restorasyonda hata yok16:48 - Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı16:43 - Bakan Pakdemirli'den köpek katliamına ilişkin açıklama16:38 - Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti16:33 - Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in acı günü16:28 - Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi16:23 - Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi16:18 - Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı16:14 - Memleketine vefa için kilimleri kitaplaştırdı16:10 - Emekli polisin tavukları Arap sofralarını süslüyor
16:06 - Boş dairesini 'üretim tesisi'ne dönüştürdü16:02 - Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında15:58 - 'Somali'nin yardım çağrısına tereddütsüz yanıt verildi'15:54 - Hak-İş Başkanı: Ben burada bir jest göremiyorum15:50 - AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?15:46 - Din görevlilerine 'İzci Liderliği Temel Kursu' verildi15:44 - Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma15:42 - Somali'de yaralanan 16 kişi Türkiye'ye getiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
Dünya gördü onlar görmedi
Yeni yılda hayatımıza girecek yeni vergiler
'Yediemin deposunda kayıp un' davasında icra memuruna ceza
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
Doğru işin arkasında 82 milyon durur
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cep herkülü:naim süleymanoğlu 2
ıspanaklı börek 1
blue bells 2
2020 diyanet bütçesi 2
Başı sıkışınca dua etmek 3
Farid farjad 2
tuzla buz olmak 1
cif 2
mesafe 1
ters tavırlı devlet memuru 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam