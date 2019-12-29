1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TİSK'in yeni yönetimi belirlendi

Konfederasyonun 27. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi
 29 Aralık 2019 15:14
Yazdır
TİSK'in yeni yönetimi belirlendi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun 27. Olağan Genel Kurulu 27-28 Aralık'ta Ankara'da yapıldı.

Seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine ise Nevzat Seyok, Celal Koloğlu ve Suat Çalbıyık seçildi.

TİSK'in yeni Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

"Ertan İren, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, Erhan Polat, Levent Kocagül, Mehmet Naci İlci, Bora Koçak, Celal Kaya, Ahmet Bayraktar, Zekeriya Sancı, İmran Okumuş, Metin Demir, Mustafa Taşkın, F. Fethi Hinginar, Cengiz Taş, Tansel Özenbay, Nadir Yürüktümen, Bekir Burak Uyguner ve Adnan Çiçek."

Denetleme Kurulu, Ramazan Yön, Erol Bakan, Aydın Fethi Baytan; Disiplin Kurulu, Osman Nemli, Recep Şükrü Ergün, Erkan Muharrem Kafadar, Oğuzhan Gürsoy ve Bahise Kurt isimlerinden oluştu.

- "Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, şunları kaydetti:

"Seçilen Yönetim Kurulumuz ile 'rapor değil icraat' ilkesiyle, 'yeni nesil sendikacılık' anlayışında çalışmalarımızı sürdüreceğimize inancım tam. Ülkemizde sendikaların, sadece işçi veya işverenlere değil, topluma ve bireye hizmet veren, çevreye duyarlı kurumlar olması için öncülük etmeye ve sosyal projeler geliştirmeye hazırız. Bu dönüşüm hareketi ile çalışma hayatının refahı için dönüştürücü güç olmayı hedefliyoruz."

- Özgür Burak Akkol kimdir?

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Akkol, 2011'de Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini aldı.

Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesindeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business Schoolda Global Executive MBA'den mezun oldu.

İş yaşamına 2001'de ABD'de Nautilus Foods bünyesinde "Üretim ve Verimlilik Uzmanı" olarak başladı. Yurt dışı deneyimi sonrasında Türkiye'ye dönen Akkol, Koç Holding'e 2003'te İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 2004-2005 yıllarında "İnsan Kaynakları Uzmanı", 2005-2009 arasında "Denetim Uzmanı" ve "Kıdemli Denetim Uzmanı" olarak çalıştı. 2009-2010 arasında "Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi", 2010-2014 arasında ise "Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü" görevlerinde bulundu.

Nisan 2014'ten bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Akkol, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Topluluğu Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini de yürütüyor.

Akkol, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı ve İŞKUR Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hak-İş Başkanı: Ben burada bir jest göremiyorum
29 Aralık 2019 15:54		 '2020, bu yıla göre çok daha iyi olacak'
29 Aralık 2019 11:50
Türk-İş: Asgari ücret üzerindeki vergileri kaldırılsın
28 Aralık 2019 15:50		 Feyzioğlu'ndan 'Sözcü gazetesi davası kararı' değerlendirmesi
27 Aralık 2019 15:13
Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
27 Aralık 2019 14:26		 Talip Geylan: MEB teşkilatları bazı yapıların işgali altında
26 Aralık 2019 22:16
HAK-İŞ Başkanı'ndan 'yeni asgari ücret' açıklaması
26 Aralık 2019 19:41		 Metal işçileri toplu sözleşmede anlaşamadı
26 Aralık 2019 18:54
Türk İş, asgari ücret toplantısını terk etti
26 Aralık 2019 17:43		 'Evlerde bekleyen elektronik atıklar üç bin şehir hatları vapurunun ağırlığına denk'
26 Aralık 2019 16:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Vakıflar 1. Bölge Müdürü: Restorasyonda hata yok16:48 - Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı16:43 - Bakan Pakdemirli'den köpek katliamına ilişkin açıklama16:38 - Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti16:33 - Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in acı günü16:28 - Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi16:23 - Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi16:18 - Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı16:14 - Memleketine vefa için kilimleri kitaplaştırdı16:10 - Emekli polisin tavukları Arap sofralarını süslüyor
16:06 - Boş dairesini 'üretim tesisi'ne dönüştürdü16:02 - Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında15:58 - 'Somali'nin yardım çağrısına tereddütsüz yanıt verildi'15:54 - Hak-İş Başkanı: Ben burada bir jest göremiyorum15:50 - AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?15:46 - Din görevlilerine 'İzci Liderliği Temel Kursu' verildi15:44 - Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma15:42 - Somali'de yaralanan 16 kişi Türkiye'ye getiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
Dünya gördü onlar görmedi
Yeni yılda hayatımıza girecek yeni vergiler
'Yediemin deposunda kayıp un' davasında icra memuruna ceza
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
Doğru işin arkasında 82 milyon durur
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Başı sıkışınca dua etmek 3
ters tavırlı devlet memuru 1
işte türkiye'nin otomobili 4
tuzla buz olmak 1
yasak 1
zeki müren 4
Farid farjad 2
kuşlar uçmaz rüzgar götürür balıklar yüzmez su götürür 1
Erdogan'in demet akalin ve hande yenerle görüşmesi 2
2020 diyanet bütçesi 2
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam