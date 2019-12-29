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Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini açıklamasının ardından, ilçede gayrimenkul piyasası hareketlendi. Emlakçılar ve müteahhitler, telefonlarının şimdiden susmadığını söyledi.
 29 Aralık 2019 15:26
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Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak. 22 milyar liraya mal olacağı belirtilen yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

'KİMSE KAÇIRMAMALI'

Yerli otomobil üretim tesisinin Gemlik'te kurulacağının açıklanması, ilçede emlak piyasasını canlandırdı. Gemlik'te emlakçılar ve müteahhitler, taleplerin bir günde arttığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlik'teki tüm emlakçıların telefonu susmuyor. Gayrimenkul fiyatlarının zaman içinde tavan yapacağından, 2 katına kadar çıkacağından eminiz. Bu durumdan sonra Gemlik'ten taşınmaz mülk alan herkes kazanır diye düşüyorum. Fırsat bu fırsat, bence kimse kaçırmamalı" dedi.

"TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMUYOR"

Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlik'te yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlik'te olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Konut faizlerinin daha da indirilmesinin ardından satışların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Telefonlarımız hiç susmuyor, yatırımcılara buraya gelip Gemlik'i değerlendirmeleri için sesleniyorum" diye konuştu.

Yerli otomobilin Gemlik'te üretilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Gürkan Şahin ise, "Fabrikamız hayırlı olsun. Gemlik'teki iş bulamayan insanlar için büyük bir avantaj oldu. Gemlik'teki yapılaşma sorununun da zaman içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Araba konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir Gemlikli olarak" ifadelerini kullandı.

2020 yılında, 4 milyon 300 bin metrekarelik askeri Hara arazinin 1 milyon metrekaresinde temeli atılacak olan fabrikanın, yapımı döneminde de ilçeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

DHA
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