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40 odalı mağara, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor

Nevşehir'de, 40 odalı, 800 metrekarelik mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldı. Tamamen doğal olan eve 2 milyon TL teklif verildi, ancak satılmadı.
 29 Aralık 2019 15:30
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40 odalı mağara, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor

Nevşehir'in kaya ev ve mağaralarıyla ünlü Ürgüp ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde satışa çıkarılan mağara ev, ilgi gördü. Popüler bir emlak sitesinden '2 milyon 750 bin TL'ye satılık kaya ev' başlığıyla yayımlanan ilanda 5 katlı olduğu belirtilen kaya evin, 800 metrekare alana kurulu olduğu kaydedildi. Tamamen doğal evin 40 odası bulunduğu aktarıldı. Evin geçmişte Rumlar ve Ermenilerce kullanıldığı belirtilen ilanda, odaların kapısının ise oyma yuvarlak taşlardan yapıldığı kaydedildi. Dev taşların itilerek girişin kapatıldığı, odaların dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunduğu da vurgulandı.

2 MİLYON TL TEKLİF EDİLDİ

Elit Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Enver Öz, kaya evin imar planından geçtiğini söyledi. Bir mimar tarafından hazırlanan projenin anıtlar kuruluna sunulmasının ve kabul görmesinin ardından istenilen şekilde düzenlenebileceğini de ifade eden Öz, "Dokuyu bozmadan düzenlenip, kaya odalar yapılabiliyor. Bölgede bine yakın butik otel var. Burası çok enteresan bir yer. Geçmiş yüzyıllarda bölgede oturan Rumlar ve Ermeniler tarafından oyulmuş. Yemek alanları, pekmez kaynatma alanları, saklanma yerleri, mahzenler, ahırlar bu kaya odalardan oluşuyor. Mağara ve kaya ev olarak geçiyor" dedi.

İlanı kısa süre önce verdiklerini ve çok sayıda arayanın olduğunu da kaydeden Öz, en son teklifin 2 milyon TL olduğunu, ancak satmadıklarını söyledi.
DHA
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