Emekli polisin tavukları Arap sofralarını süslüyor
|29 Aralık 2019 16:10
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Yıllarca polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli olan İsmail Karagöz'ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle Avrupa Birliği (AB) standartlarında kurduğu çiftliğinde yetiştirdiği tavuklar Arap ülkelerine satılıyor.
Emniyet teşkilatında 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ve memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine dönen 60 yaşındaki Karagöz, "broiler" (et tavuğu) yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.
Karagöz, birikiminin yanı sıra TKDK'den aldığı hibe desteğiyle Tınaztepe beldesinde 50 bin et tavuğu kapasiteli çiftlik kurdu.
Karagöz, AA muhabirine, devletin girişimcilere avantajlı hibe imkanı sunduğunu ifade ederek, "Tesisi kurmak için biz 800 bin lira harcadık. Gerisini devletimiz hibe etti. Allah'a şükür devletimizin imkanları çok." dedi.
"Yurt içi ve yurt dışı piyasalarına satışı yapılıyor"
Tesiste yılda 800 bin ton et tavuğu yetiştirdiklerine dikkati çeken Karagöz, "Bizim anlaşmalı olduğumuz firmalar var. Firmalar, bize civcivlerini getiriyor. Tesisimizde bu hayvanları 40-45 gün boyunca besliyor, büyütüyoruz. Süreç sonunda firmalar, hayvanlarını kesimhanelerine götürerek işlemlerini gerçekleştiriyor. Paketleme işlemlerinin ardından da yurt içi ve yurt dışı piyasalarına satışı yapılıyor. Yurt dışında genelde Irak, İran, Katar ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.
Karagöz, broiler yetiştiriciliğinin zor ve stresli bir iş olduğunu belirterek, "Eğer bu işi severek yaparsanız güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Herkese bu işi kurmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
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