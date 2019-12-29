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Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı

Mehibe Şişman, Lokman Hekim Ankara Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
 29 Aralık 2019 16:18
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Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı

Annesi için gittiği hastanenin duvarındaki "Erken tanı hayat kurtarır" uyarısını gördükten sonra kontrol amaçlı çektirdiği mamografi ve meme ultrasonuyla meme kanseri olduğunu öğrenen Mehibe Şişman, Lokman Hekim Ankara Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Lokman Hekim Hastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da yaşayan Mehibe Şişman, annesinin kan tahlilleri için hastaneye gitti.

Şişman, annesinin, hastane duvarında yazan "Erken tanı hayat kurtarır" yazısını göstererek "Kan sonuçlarım çıkana kadar sen de kontrol olsan" uyarısı üzerine mamografi ve meme ultrasonu çektirdi. Şişman, sonuçların çıkmasının ardından meme kanseri olduğunu öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehibe Şişman, "Kanser olduğumu tamamen tesadüfler sonucu öğrenmiş oldum. Annemin uyarısı üzerine tahlil yaptırdım ve onun sonuçları çıkmadan ben kanser olduğumu öğrendim. Eve gittiğimde 3 gün dünyayla iletişimimi kestim. Annem 82 yaşındaydı ve ona bakmak zorundaydım. 32 gün sonra evden ancak çıkabildim." ifadelerini kullandı.

Tedavi için gittiği hastanede biyopsi yaptırdığını ve 4. evre kanser hastası olduğunu öğrendiğini aktaran Şişman, kanserin kemiklerine sıçradığını kaydetti.

- "Hastane duvarındaki uyarı hayatımı kurtardı"

Şişman, "Doktorum Lokman Hekim Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Özerhan aşılamayacak durum olmadığını söyledi. Benim için 'tedavi yönetimi ekstra özellik gerektiren bir hasta' ifadesini kullandı. Kemoterapi aldım, ardından meme de korunarak ameliyat yapıldı. Doktorum sayesinde başarılı bir operasyon geçirdim." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ve kanseri yendiğini belirten Şişman, çok mutlu olduğunu, kendisini daha huzurlu, sıfırlanmış hissettiğini ve hayatın kendisi için şimdi başladığını kaydetti.

Hastane duvarında yazan "Erken tanı hayat kurtarır" uyarısının kendi hayatını kurtardığını aktaran Şişman, "Bu süreçten geçmiş biri olarak söylüyorum ki erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor. O yazıyı görüp tarama yaptırmasaydım bugün benim için çok farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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