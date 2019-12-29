1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

Nevşehir'de lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini bir hafta süreyle yeniledi.
 29 Aralık 2019 16:23
Yazdır
Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mahalle muhtarı aracılığıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yeniledi.

Okul idaresi ve öğrencilerce hazırlanan "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında kolları sıvayan öğrenciler, Çalışanlar Mahallesi'nde yaşayan Suat Aydoğdu'nun evinde bir hafta süreyle tadilat ve temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler, 2 çocuklu, yaz dönemlerinde çeşitli işlerde çalışarak evini geçindirmeye çalışan 44 yaşındaki Aydoğdu'nun müstakil evini boyayıp elektrik-su tesisatı ile kırık camlarını değiştirdi.

İkametin avlusuna kilitli parke taşı döşeyen öğrenciler, kanepe, ocak ve dolap gibi eşyaların tamiratını tamamladıktan sonra ev ve bahçeyi temizledi. Öğrenciler evi, yenilenmiş haliyle aileye teslim etti.

Okul müdürü Mehmet Göktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle bir araya gelerek nasıl bir proje yapabileceğimizi düşündük. Yardıma ihtiyaç duyan bir aile belirledik ve çalışmayı gerçekleştirdik. Burada asıl amaç çocukların yardımlaşmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlamaktı. Bunu da fazlasıyla yaptılar. Bu da bizi mutlu etti. Bu çalışmanın yaygınlaşması tek temennimizdir. İnşallah amacına ulaşmıştır ve aile de memnun kalmıştır."

Göktan, proje kapsamında ileriki süreçte benzer çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Projede yer alan öğrencilerden Yasin Davarcı da çalışmayla hem tecrübe kazandıklarını hem de ihtiyacı olan bir aileye destekte bulunduklarını söyledi.

Davarcı, "Arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailenin evinin bahçesinde 6 römork enkazı dışarı taşıyarak projeye başladık. Bahçe zeminini düzelttikten sonra kilitli parke taş döşedik. Öğretmenlerimizin desteği ile evin elektrik tesisatını değiştirdik. Evin kırık olan camlarını yeniledik ve duvarlarında alçı çalışması yaptıktan sonra komple boyayıp aileye teslim ettik." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için yapılan projede yer almaktan memnun olduğunu ifade eden öğrencilerden Melis Şehnaz Ödemiş de yorucu bir çalışmanın ardından kendilerinin de ev sahibinin de mutlu duyduğunu kaydetti.

Evi onarılıp yenilenen Suat Aydoğdu, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, projenin yardıma muhtaç başka ailelerin de desteklenmesi amacıyla sürdürülmesini diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı
29 Aralık 2019 16:48		 40 odalı mağara, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor
29 Aralık 2019 15:30
Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı
29 Aralık 2019 15:26		 Kars'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
29 Aralık 2019 14:56
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
29 Aralık 2019 14:45		 Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: Kaşarlı patates
29 Aralık 2019 14:41
Büyükçekmece Kaymakamlığından 'Kanal İstanbul' açıklaması
29 Aralık 2019 13:47		 Başkentte toplu taşıma araçları ülke nüfusundan 4 kat fazla yolcu taşıdı
29 Aralık 2019 13:36
İstanbul için 'turuncu' uyarı
29 Aralık 2019 13:30		 Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
29 Aralık 2019 13:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:53 - Vakıflar 1. Bölge Müdürü: Restorasyonda hata yok16:48 - Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı16:43 - Bakan Pakdemirli'den köpek katliamına ilişkin açıklama16:38 - Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti16:33 - Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in acı günü16:28 - Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi16:23 - Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi16:18 - Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı16:14 - Memleketine vefa için kilimleri kitaplaştırdı16:10 - Emekli polisin tavukları Arap sofralarını süslüyor
16:06 - Boş dairesini 'üretim tesisi'ne dönüştürdü16:02 - Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında15:58 - 'Somali'nin yardım çağrısına tereddütsüz yanıt verildi'15:54 - Hak-İş Başkanı: Ben burada bir jest göremiyorum15:50 - AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?15:46 - Din görevlilerine 'İzci Liderliği Temel Kursu' verildi15:44 - Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma15:42 - Somali'de yaralanan 16 kişi Türkiye'ye getiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
Dünya gördü onlar görmedi
Yeni yılda hayatımıza girecek yeni vergiler
'Yediemin deposunda kayıp un' davasında icra memuruna ceza
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
2020 yılı asgari ücret artışı 82 milyonu nasıl etkiledi?
Doğru işin arkasında 82 milyon durur
PAEM öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barış manço 1
tuzla buz olmak 1
Erdogan'in demet akalin ve hande yenerle görüşmesi 2
Sana layık kul olamadık 2
Atv'de atatürk resminin sansürlenmesi 2
görüşmek üzere 2
her güzel şeyin bitmesi 4
Başı sıkışınca dua etmek 3
mektup yazmak 3
ıspanaklı börek 1
SON İLANLAR
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Konya Derebucak Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam