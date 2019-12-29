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Köye yerleşip devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurdular

ISPARTA'da, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira destek alan Yunus Şahin ve Mevlüt Daldal kurdukları 'gezen tavuk' çiftliğinde üretime başladı. İkili elde ettikleri yumurtaları hem paketleme tesislerine ve hem de perakende olarak pazarlanıyor.
 29 Aralık 2019 17:33
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Köye yerleşip devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurdular

ISPARTA'da, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira destek alan Yunus Şahin ve Mevlüt Daldal kurdukları 'gezen tavuk' çiftliğinde üretime başladı. İkili elde ettikleri yumurtaları hem paketleme tesislerine ve hem de perakende olarak pazarlanıyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Beyköy köyüne yerleşen Yunus Şahin ve Mevlüt Daldal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Araştırmalar sonunda 'gezen tavuk' çiftliği kurmayan karar veren iki arkadaş, Şubat 2018'de Genç Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında 30 bin TL destek almaya hak kazandı. İkili daha sonra iki çiftlik inşa ederek tavukları kurdukları çiftliğe getirerek üretime başladı.

Proje hakkında bilgi veren Yunus Şahin, çiftliği kurduktan 20 hafta sonra ilk yumurtaları almaya başladıklarını söyledi. Yumurtaların doğal olması için özen gösterdiklerini ifade eden Şahin, "Yem olarak organik gezen tavuk yemi kullanıp, aynı zamanda da arazide sürekli gezdirerek yeşil ot yemesini sağlıyoruz" dedi.

Şahin, "Bir tavuk günde bir defa yumurtluyor. Üretimden oldukça memnunuz. Elde ettiğimiz yumurtaların büyük bölümünü paketleme tesislerine veriyoruz. O şekilde piyasa sürülüyor. Az bir kısmının ise perakende olarak pazarlıyoruz. Sağlıklı bir tavuğun en verimli 95 hafta. 96. haftadan sonra verimden düşmeye başlıyor. O zaman tavukları elden çıkarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan tesislerde kesime gönderiyoruz" diye konuştu.
DHA
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