Soğuk ve yağışlı hava ıhlamur satışlarını artırdı
|29 Aralık 2019 17:40
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KAYSERİ'de aktar dükkanı işleten Ali Özselamoğlu, soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesiyle ıhlamur ve diğer kış çayları satışında artış yaşandığını söyledi.
Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde birçok kişi başta Şehir Hastaneleri olmak üzere diğer özel hastanelerin acil servislerine grip, öksürük şikayetleriyle başvuruyor. İlaç kullanmak istemeyen vatandaşlar aktara giderek bağışıklığı güçlendirici kış çayları yaptırıyor.
Kayseri'de 10 yıldır aktar dükkanı işleten Ali Özselamoğlu, havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur ve kış çayların satışında artış yaşandığını söyleyerek, "Öksürük ve nezle şikayeti ile hastanelere giden insanlar, kimyasal içerikli ilaçlar içmek yerine şifayı doğadan arıyorlar. Özellikle ıhlamur satışlarımız çok arttı. Kilogram fiyatı 150 TL'yi bulan ıhlamurdan 100 gram alan vatandaşlarımız 10-15 gün bu çayı tüketerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Bunun dışında içinde yaklaşık 12 bitkinin yer aldığı kış çayı hazırlıyoruz. Bunların da ortalama fiyatı istenilen grama göre değişiyor." dedi.
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