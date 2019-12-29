1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladı

Antalya'da, yılbaşı öncesi polis ve zabıta ekiplerince dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilik yaparken yakalanan Gökmen O. (75) "İmdat, beni bırakın ne olur ben eve gideceğim" diyerek ağladı. Açıkta balık satmaya çalışan seyyar satıcıların ve turistlere zorla parfüm satmaya çalışanların ürünlerine el konuldu.
 29 Aralık 2019 17:56
Yazdır
Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent merkezinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camii tercih edildi.

Özellikle namaz çıkışında cami cemaatinden para dilenenler ve cami önünde tezgah açan seyyar satıcılar ile Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere ve vatandaşlara parfüm satmak için ısrarcı davranarak rahatsızlık verenler tek tek yakalandı.

Cami önünde bir elinde çanta, diğer eliyle de kucağına aldığı bebeğini tutan Leyla T. (27), zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının çantasından ve üzerinden para çıkmadı.

BALIK TEZGAHINA EL KONULDU

Cami bahçe kapısı önünde Ali Erik'in, satmaya çalıştığı köpük kasalar içindeki sazan balıklarına el konuldu. 4 kasa balık ve bir terazi zabıta aracına yüklenirken, Ali Erik de zabıta karakoluna götürüldü. Ayrıca cami bahçesi etrafında seyyar tezgahlarda bijuteri ürünleri satanların da tezgahları toplatıldı.

ZABITAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere parfüm satmaya çalışan bir kişi ise zabıta ekiplerini görünce kaçtı. Zabıta ekipleri, satıcının kaçarken sokakta bıraktığı tezgahtaki parfümlere el koydu. Ellerinde çantayla turistlere parfüm satmaya çalışan Hüsnü D. (26) ve Devrim D. (32) ise ekiplerce yakalandı. Çantalardan çıkan 40 parfüme el koyan zabıta ekipleri, Hüsnü ve Devrim D. kardeşleri işlem yapmak üzere zabıta karakoluna götürdü.

Parfümler imha edilmek üzere toplanırken dilencilik yapan Leyla T., parfüm satan Devrim ve Hüsnü D. kardeşlere Kabahatler Kanunu'na göre 153 TL ceza yazıldı.

'NE OLUR BIRAKIN, EVE GİDECEĞİM'

Kazım Özalp Caddesi'nde dilencilik yaparken ekipleri görünce kaçmaya çalışan Gökmen O. da zabıta tarafından yakalandı. "İmdat, bırakın beni, ben zaten eve gidecektim. Ne olur, yalvarırım bırakın" diyerek ağlayan Gökmen O., kendisine yardım edeceklerini söyleyen zabıta ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Zabıta karakoluna götürülüp üst araması yapılan yaşlı adamın üzerinden para çıkmadı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da ilginç olay! Trafo'da 2 gün mahsur kaldı
29 Aralık 2019 19:41		 Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
29 Aralık 2019 19:14
Çekilişe 2 gün kala Eminönü'nde 'umut' kuyruğu
29 Aralık 2019 18:26		 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
29 Aralık 2019 18:16
Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu
29 Aralık 2019 17:51		 Büyükşehir Misafirhanesi'nden ücretsiz hizmet
29 Aralık 2019 17:27
Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi
29 Aralık 2019 17:21		 Antalya'da Kadınların 'danslı protestosuna' polis engeli
29 Aralık 2019 17:16
Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
29 Aralık 2019 17:04		 Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı
29 Aralık 2019 16:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:57 - Kış lastiğine yoğun llgi19:51 - Bakan Soylu: PKK'nın ipi kimin elinde biliyoruz19:46 - Polis Akademisi'nden 'intikam yemini' açıklaması19:41 - İstanbul'da ilginç olay! Trafo'da 2 gün mahsur kaldı19:36 - Başkentte bir kişi karısını öldürüp intihar etti19:30 - Balık avının sonu kötü bitti! Cansız bedenine ulaşıldı19:24 - Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa19:19 - 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı19:14 - Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor19:09 - İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
19:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü19:00 - Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı18:26 - Çekilişe 2 gün kala Eminönü'nde 'umut' kuyruğu18:21 - 5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken feci şekilde can verdi18:16 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor18:11 - Vergi tahsilatında yeni dönem18:06 - Şarj istasyonları dönüşüme hazır18:01 - Bakanı Soylu: Onların kafaları bu işe yetmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
Dünya gördü onlar görmedi
AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?
Yerli arabanın bataryası kaç liraya dolacak?
'Yediemin deposunda kayıp un' davasında icra memuruna ceza
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
8 yıl sonra dönüyor...Arda Turan, Başakşehir ile vedalaştı
Yeni yılda hayatımıza girecek yeni vergiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ters tavırlı devlet memuru 1
var saymak 1
Atv'de atatürk resminin sansürlenmesi 2
Farid farjad 2
liverpool 1
mektup yazmak 3
Sana layık kul olamadık 2
antalyasporlu nicholas 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
blue bells 2
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Erdemit Belediyesi 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 115 İşçi Alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam