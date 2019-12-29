Şarj istasyonları dönüşüme hazır
|29 Aralık 2019 18:06
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Türkiye'nin Otomobili'nin yollarda seyrini sağlamak üzere şarj üniteleri kurmak için harekete geçiliyor. 2022'de satışa sunulacak olan yerli otomobil için geleceğin istasyonlarını inşa edeceklerini anlatan EPGİS Başkanı Aktaş, "Geleceğin istasyonunun maketini hazırladık. Dönüşüm için istasyonlarda hazırlıklara da başladık. 2022'de yerli otomobille birlikte akaryakıt istasyonları da şarj üniteleri için hazır olacak" dedi.Yerli arabanın bataryası kaç liraya dolacak?
MALİYETİ 1 MİLYON $
Yeni istasyonlarda yalnızca elektrik şarj üniteleri değil LPG, LNG, CNG, akaryakıt gibi yakıt türleri de olacağını belirten Aktaş, 5 yıl gibi bir sürede Türkiye'deki 13 bin istasyonun 5-6 bininin tamamen dönüşeceğini öngördüklerini ifade etti. Dönüşüm ile birlikte akaryakıt istasyonlarının "Enerji İkmal İstasyonu" olarak anılmasını istediklerini anlatan Aktaş, "İstasyonları artık birer yaşam alanı olarak planlayacağız. Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı düşünüldüğünde istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin yanı sıra sınırsız internet bulunduracak hizmetler de getireceğiz. İstasyonların çatısına fotovoltaik paneller yerleştirerek, öncelikli olarak akaryakıt istasyonunun kendi ihtiyacını karşılayacağı, ardından ise satacağı enerjiyi üretebileceği sistemler kuracağız. Bununla ilgili güneş paneli üretimi yapan Alman bir firma ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yerli firmalarımız ile de süreci birlikte yürütebilmek için görüşmeler planlıyoruz" diye konuştu.
Aktaş, sendika olarak üyelerle birlikte yerli otomobilden bin adet alma taahhüdünde bulundu.CEO Karakaş'tan, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama Makam aracını yerli otoyla değiştireceğini duyurdu İki aynı modelin görüntüsü neden farklı?
Fazlı Şahan
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