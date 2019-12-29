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Vergi tahsilatında yeni dönem

1 Ocak'tan itibaren vergi tahsilatlarına yeni düzenleme geliyor. Buna göre, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla yapılacak. Diğer bankalar tarafından nakit, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak. Kağıt ortamındaki çok sayıda evrakta da e-belge kullanılması zorunlu oluyor.
 29 Aralık 2019 18:11
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Vergi tahsilatında yeni dönem

Yeni yılla birlikte vergi tahsilatlarında önemli değişikliğe gidiliyor. 1 Ocak itibariyle vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil ediliyor olacak. Diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak. Kredi kartıyla tahsil edilmesi uygun bulunan gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, veraset ve intikal vergisi gibi borçların belirlenen kamu ve özel bankalar vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

E-BELGE HEM ÇEVREYE HEM DE KAYITDIŞILIĞA ÇARE

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı değişikliğe göre, mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesi zorunlu olacak. Bazı mükellefler ise brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapacak. Bu kapsamda, kağıt ortamında verilen belgeler yerine e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-bilet gibi uygulamalara geçilecek. Böylece bazı sektörlerde görülen kayıtdışılık ve vergi kaçırma hadiselerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

VARLIK BARIŞI SÜRESİ DOLUYOR

Öte yandan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre de 31 Aralık'ta dolacak. Uygulamayla, yurt dışındaki para, altın döviz, menkul kıymet gibi varlıkların 31 Aralık'a kadar Türkiye'deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde, bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesi imkanı tanınmıştı. Varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilebiliyor.

Bazı yeni vergi düzenlemeleri de yeni yılda hayata geçecek. Otel, motel, misafirhane, pansiyon tatil köyleri, kamping alanları Nisan 2020'den itibaren konaklama vergisine tabi tutulacak.

Gelir vergisine düzenleme

Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenirken 500 bin liranın üzerinde elde edilen vergilerde gelir vergisi oranı yüzde 35 yerine yüzde 40 olarak uygulanacak. Böylece daha çok kazanandan daha çok vergi alınması hedefleniyor.

  • Değerli konut vergisinin yeniden düzenlenmesi beklenirken dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak. Ressam, heykeltıraş ve yazar gibi eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. Yeni dönemde spor hakemlerine ödenen ücretler vergiye tabi olacak. En üst liglerdeki sporcu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.

    • Memurlar.Net
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