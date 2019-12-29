Sivasspor, Süper Lig'de ilk devreyi 3. kez lider tamamladı
|29 Aralık 2019 19:00
|Yazdır
Demir Grup Sivasspor, tarihinde üçüncü kez Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamladı.
2019-2020 sezonunun 17. haftasında sahasında Göztepe'yi Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk devrenin sonunda 37 puana ulaştı.
Sivasspor, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde lider bitirdi.
Sivas ekibi, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da devreyi 37 puanla lider tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunu 73 puanla 4'üncü, 2008-2009 sezonunu da 66 puanla 2'nci noktalamıştı.
- Sivasspor sahasında kaybetmiyor
Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.
İç sahadaki 9 maçlık periyotta 25 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.
Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, son olarak da Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|8 yıl sonra dönüyor...Arda Turan, Başakşehir ile vedalaştı
29 Aralık 2019 14:35
|Galatasaray, Antalya'yı 5 golle geçti
28 Aralık 2019 22:28
|Ronaldo, sektör değiştirecek!
28 Aralık 2019 21:37
|Fenerbahçe Kulübü: İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz
28 Aralık 2019 19:59
|8 gollü maçta Trabzonspor farkı koştu
28 Aralık 2019 19:31
|Bakanlıktan 2019'da sporcu, antrenör ve kulüplere 41,2 milyon lira ödül
28 Aralık 2019 14:09
|Ronaldo'dan Galatasaray itirafı: O günü unutmuyorum
28 Aralık 2019 13:58
|Milli futbolcu eğitimini de aksatmıyor
27 Aralık 2019 16:59
|TFF: 'VAR' kayıtları paylaşılmayacak
27 Aralık 2019 14:22
|Galatasaray'a imza atacak Arda Turan'ın sözleşme detayı
27 Aralık 2019 14:18