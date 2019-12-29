Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|29 Aralık 2019 19:04
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