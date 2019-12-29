Balık avının sonu kötü bitti! Cansız bedenine ulaşıldı

Evli, 1 çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün saat 17.00 sıralarında, 6 metrelik teknesiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi Gedizaltı mevkisindeki Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktaya balık tutmaya gitti. Bu sırada arkadaşı, aynı zamanda çiftçilik ile uğraşan Sürücü'yü cep telefonundan arayıp, "Ben de balık tutacağım" diyerek, kendisini de almasını istedi. Arkadaşı, sözleştikleri Gedizaltı mevkisindeki balık avladıkları yere 500 metre uzaklıkta bulunan, iskele olarak kullandıkları yerde uzun süre beklemesine rağmen Sürücü'nün kendisini almaya gelmemesi üzerine tekrar telefon etti. Israrla aradığı Sürücü'nün telefonlarına cevap vermemesi üzerine arkadaşı, durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Bölgeye gelen arkadaşları, Sürücü'nün teknesini, içi boş ve çalışır durumda buldu. Çevrede yapılan arama sonucu Sürücü bulamayınca durum jandarmaya bildirildi. Jandarma dalgıç ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla saat 18.00 itibarıyla bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara bazı köylüler de kendi tekneleriyle destek verdi.

MONTU VE ÇİZMESİ KARADA BULUNDU

Muharrem Sürücü'nün montu ve çizmesi karada bulundu; ancak amatör balıkçıyla ilgili başka ize rastlanılmadı. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

TEKNESİNİN OLDUĞU YERDE ULAŞILDI

İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan Muharrem Sürücü'nün (37) bugün saat 16.30 sıralarında, arama- kurtarma ekiplerince cansız bedeni bulundu. Sürücü'nün cesedine, teknesinin bulunduğu yerde ulaşıldı. Muharrem Sürücü'nün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.