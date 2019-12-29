Polis Akademisi'nden 'intikam yemini' açıklaması
Polis Akademisi'nden 'polis yemini' açıklaması
|29 Aralık 2019 19:46
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Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan 'polislerin intikam yemini' isimli videoya ilişkin açıklama yaptı.
İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama;
29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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