Talat Atilla'nın avukatı saldırıya uğradı - Video

Beştepe'ye giden CHP'li haberinin kaynağı olarak gösterilen ve eleştiri oklarının hedefine oturtulan Talat Atilla, daha önce bir yazısında kendisinin ve avukatının ölümle tehdit edildiğini açıklayarak "Mutlu musunuz" diye sormuştu.

Avukatının saldırıya uğradığını açıkladı

Korkmadığını vurgulayarak 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Talat Atilla, yaptığı yeni açıklamada ise avukatının saldırıya uğradığını belirterek görüntü paylaştı.

Saldırının ilk görüntüleri

Atilla, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Mafya lideri Liceli M.'nin beni ve avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 3 civarında avukatım saldırıya uğradı.