Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
|29 Aralık 2019 20:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kasapoğlu, milli takım kampında sakatlanarak sol omzundan ameliyat edilen milli güreşçi Taha Akgül ile görüştü.
Milli güreşçiden sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
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