Sivas'ta iki öğrenci sobadan sızan gazdan zehirlendi
Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
|29 Aralık 2019 20:48
|Yazdır
Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Demirciler ardı mahallesi 9.sokakta, aynı evde yaşayan S.A (22) ve G.E (26) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A ve G.E'yi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen 2 kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan öğrencilerinin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cami hoparlörlerinden de sağanak uyarısı yapıldı!
29 Aralık 2019 21:23
|Marmara Adasına 6 saattir elektrik verilemiyor
29 Aralık 2019 21:08
|İzmir'de çirkin saldırı: 100 yakın mezarlık tahrip edildi
29 Aralık 2019 21:03
|İstanbul'da ilginç olay! Trafo'da 2 gün mahsur kaldı
29 Aralık 2019 19:41
|Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
29 Aralık 2019 19:14
|Çekilişe 2 gün kala Eminönü'nde 'umut' kuyruğu
29 Aralık 2019 18:26
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
29 Aralık 2019 18:16
|Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladı
29 Aralık 2019 17:56
|Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu
29 Aralık 2019 17:51
|Büyükşehir Misafirhanesi'nden ücretsiz hizmet
29 Aralık 2019 17:27