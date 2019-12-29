Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler
|29 Aralık 2019 20:53
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Konya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından basın mensupları için düzenlenen Sıra Gecesi için, çiğ köfteden pasta hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından Konya'da yerel ve ulusal medyada görev yapan basın mensuplarını bir araya getirebilmek için sıra gecesi düzenlendi. Bir kafede düzenlen etkinlikte zaman zaman gazetecilerde şiir ve türkü söyleyerek eğlenceye ortak oldu. Bu sırada basın mensuplarına çiğ köfte ikramında bulunuldu. Düzenlenen organizasyonla aynı zamanda yerel bir gazetenin 10. yılı da kutlandı. Gazetenin 10. yılı sebebiyle yetkililer tarafından çiğ köfteden hazırlanan pasta ise dikkat çekti. Pastanın gelişi ve kesilişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Düzenlenen etkinlikte aynı zamanda basın mensupları oyun havası oynayarak ve halay çekerek programı renklendirdi. Etkinlik sonunda programa katılan basın mensuplarına hediyeler verildi.
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