1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler

Konya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından basın mensupları için düzenlenen Sıra Gecesi için, çiğ köfteden pasta hazırlandı.
 29 Aralık 2019 20:53
Yazdır
Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler

Konya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından basın mensupları için düzenlenen Sıra Gecesi için, çiğ köfteden pasta hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından Konya'da yerel ve ulusal medyada görev yapan basın mensuplarını bir araya getirebilmek için sıra gecesi düzenlendi. Bir kafede düzenlen etkinlikte zaman zaman gazetecilerde şiir ve türkü söyleyerek eğlenceye ortak oldu. Bu sırada basın mensuplarına çiğ köfte ikramında bulunuldu. Düzenlenen organizasyonla aynı zamanda yerel bir gazetenin 10. yılı da kutlandı. Gazetenin 10. yılı sebebiyle yetkililer tarafından çiğ köfteden hazırlanan pasta ise dikkat çekti. Pastanın gelişi ve kesilişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Düzenlenen etkinlikte aynı zamanda basın mensupları oyun havası oynayarak ve halay çekerek programı renklendirdi. Etkinlik sonunda programa katılan basın mensuplarına hediyeler verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu
29 Aralık 2019 22:06		 Akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastanelik oldu
29 Aralık 2019 21:50
Somali'de hayatını kaybeden 2 Türk'ün naaşı Ankara'ya getirildi
29 Aralık 2019 21:28		 Türk işçiler Gürcistan'da mahsur kaldı
29 Aralık 2019 20:43
Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa
29 Aralık 2019 19:24		 İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
29 Aralık 2019 19:09
Soğuk ve yağışlı hava ıhlamur satışlarını artırdı
29 Aralık 2019 17:40		 Köye yerleşip devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurdular
29 Aralık 2019 17:33
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in acı günü
29 Aralık 2019 16:33		 Hastanede gördüğü uyarı yazısı hayatını kurtardı
29 Aralık 2019 16:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu21:50 - Akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastanelik oldu21:44 - Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır belirlendi21:39 - Ankara'da artık herkes taksi şoförü olamayacak21:33 - Bakan Soylu: Yerli otomobil almak için sabırsızlanıyoruz21:28 - Somali'de hayatını kaybeden 2 Türk'ün naaşı Ankara'ya getirildi21:23 - Cami hoparlörlerinden de sağanak uyarısı yapıldı!21:18 - Belediye işçisini tabancayla öldüren 2 zanlı tutuklandı21:13 - Fenerbahçe'nin kabusu Rize'de son buldu!21:08 - Marmara Adasına 6 saattir elektrik verilemiyor
21:03 - İzmir'de çirkin saldırı: 100 yakın mezarlık tahrip edildi20:58 - Diş çürükleri kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor20:53 - Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler20:48 - Sivas'ta iki öğrenci sobadan sızan gazdan zehirlendi20:43 - Türk işçiler Gürcistan'da mahsur kaldı20:37 - Tarımdaki fahiş fiyat artışı son bulacak20:31 - Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu20:26 - Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı-Haritalı
Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu
Yerli arabanın bataryası kaç liraya dolacak?
Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
Polis Akademisi'nden 'intikam yemini' açıklaması
Dünya gördü onlar görmedi
AK Parti, Kanal İstanbul için referanduma gider mi?
8 yıl sonra dönüyor...Arda Turan, Başakşehir ile vedalaştı
'Yediemin deposunda kayıp un' davasında icra memuruna ceza
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kader 1
barış manço 1
mektup yazmak 2
ilgisiz erkek 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 2
Atv'de atatürk resminin sansürlenmesi 2
görüşmek üzere 1
yasak 1
Huzur 1
2020 diyanet bütçesi 2
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam