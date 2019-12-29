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Fenerbahçe'nin kabusu Rize'de son buldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
 29 Aralık 2019 21:13
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Fenerbahçe'nin kabusu Rize'de son buldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson kaydetti.

Çaykur rizespor'un tek golü ise 18. dakikada Abarhoun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte deplasmanda 4 maç sonra kazanan Fenerbahçe puanını 31'e yükseltti.

Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Memurlar.Net
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