Fenerbahçe'nin kabusu Rize'de son buldu!
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
|29 Aralık 2019 21:13
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Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson kaydetti.
Çaykur rizespor'un tek golü ise 18. dakikada Abarhoun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte deplasmanda 4 maç sonra kazanan Fenerbahçe puanını 31'e yükseltti.
Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
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